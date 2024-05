Palestras e shows estão na programação desta semana no Cine Teatro São Joaquim

O Cine Teatro São Joaquim, unidade da Secretaria de Estado da Cultura (Secult), na cidade de Goiás, recebe nesta semana quatro eventos do projeto cultural “Estado de Interação no Cine Teatro São Joaquim”, organizado pela produtora Cereja do Cerrado. A iniciativa conta com apoio da lei federal Paulo Gustavo, mecanismo gerenciado pela Secult Goiás, e a entrada para as atrações é gratuita.



Na quinta-feira (23), às 8h, o Grupo Asas do Picadeiro (GO) apresenta o espetáculo circense infantil “Pacha Mama”. À noite, às 19h, será proferida a palestra “O Audiovisual no Cerrado Brasileiro”, com Bruno Caldas, do Distrito Federal, abordando sobre a importância do audiovisual no contexto do Cerrado brasileiro, destacando a diversidade de histórias que essa região tem a oferecer.



Na sexta-feira (24), às 19h, Flávio Helder Azevedo (SP/RJ), apresenta a palestra “Captação de Recursos de Mecanismos Públicos de Fomento”. E no final de semana, no sábado (25), às 20h, o palco será do show “Laços”, da cantora Cláudia Vieira, com um repertório repleto de sucessos da música goiana, brasileira e internacional.



O projeto

Além de ser uma homenagem à história de Goiás, o projeto “Estado de Interação no Cine Teatro São Joaquim” tem como objetivo criar um ambiente onde a diversidade cultural floresça e os artistas possam expressar e inspirar o público. O evento visa consolidar seu compromisso com a promoção da cultura, do turismo e da herança cultural que fazem de Goiás.



Durante seis meses, a programação será repleta de atrações que destacam a cultura local, regional e nacional em uma série de atividades de formação e apresentações que irão dinamizar e promover uma ocupação rica e diversa.