Panorama de Arte Contemporânea de Goiás está com inscrições abertas até 17 de julho

Com objetivo de proporcionar visibilidade e reconhecimento aos artistas visuais goianos, a Associação Amigos do Mapa (Museu De Artes Plásticas de Anápolis) está com inscrições abertas até 17 de julho para o Panorama de Arte Contemporânea de Goiás.

A iniciativa conta com apoio financeiro do Governo de Goiás, por meio do Fundo de Arte e Cultura (FAC), operacionalizado pela Secretaria de Estado da Cultura (Secult), e vai premiar com R$ 2.000,00 cada um dos 20 artistas selecionados, incluindo os indicados e os escolhidos pelo processo seletivo.

Podem participar artistas goianos natos, naturalizados ou residentes em Goiás há mais de dois anos, além de estrangeiros com visto de permanência definitiva há mais de três anos. Para se inscrever, os interessados devem acessar o site amigosdomapa.art.br e preencher a ficha de inscrição, anexando a documentação necessária.

Cada artista pode inscrever até 10 trabalhos nas diversas categorias apresentadas, que incluem desenho, escultura, fotografia, gravura, instalação, objeto, performance, pintura, videoarte e outras. Além disso, é permitida a inscrição em grupo. Os trabalhos inscritos serão avaliados por uma comissão especializada, e 10 artistas/trabalhos serão selecionados para a mostra, juntamente com 10 artistas indicados pelo curador geral do Panorama.

O curador Paulo Henrique Silva, afirma que, com esta iniciativa, a comunidade artística em Goiás será fortalecida. “O panorama visa fomentar o diálogo entre artistas, curadores, críticos e o público em geral”, explica.

Mostra de artes

A mostra coletiva será realizada na Galeria de Artes Antônio Sibasolly de 24 de agosto a 29 de outubro de 2024, e contará com uma série de eventos, incluindo visitas guiadas e oficinas.

Paulo Henrique Silva destaca que há consciência de que não é possível cobrir a multiplicidade de práticas artísticas que emergem em Goiás neste momento. “A pretensão é apresentar um recorte o mais plural e interseccional possível, entendendo que qualquer abordagem ou critérios adotados resultarão em inúmeras ausências. Não é possível abarcar a todos”, ressalta Paulo Henrique Silva.

Serviço: Panorama de Arte Contemporânea de Goiás

Inscrições: até 17 de julho

Pelo site: amigosdomapa.art.br

Mais informações estão disponíveis o e-mailpanorama.goias@gmail.com e o telefone (62) 3902-1089.

Instagram: @museu_mapa