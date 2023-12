Papai Noel é filmado puxando mala por estrada de terra em Anápolis

Quando se aproxima o Natal, as cidades se enchem de enfeites natalinos e as crianças esperam ansiosamente a chegada do Papai Noel. Mas em Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia, o bom velhinho chegou de um jeito inusitado. Não foi em um trenó, com as noves renas e nem levava o famoso saco vermelho com presentes. Ele estava a pé, caminhado por uma estrada de terra próximo a um córrego, trazendo consigo uma mala de viagem.

A cena gravada pelo professor de artes, Vicente Oliveira, de 60 anos, na manhã da última terça-feira (12), que mora em um apartamento em frente a Avenida Presidente José Sarney, no Setor Sul Jamil Miguel.

Ao Daqui, o professor disse que achou engraçada e ao mesmo tempo interessante o episódio, e acredita que dentro da mala havia presentes para crianças carentes.

"Na hora eu fui tomar um arzinho na varanda, quando vi ele passando e achei interessante. A minha imaginação seria que ele estava saindo para distribuir presente para crianças menos favorecidas. Talvez estava até indo trabalhar, porque ele estava puxando a malinha, né?”, contou Vicente.

O local por onde o Papai Noel passou, inicialmente, é uma estrada aberta que dá acesso a Vila São Joaquim, por onde passa o Córrego das Antas. Depois ele acessa a Avenida Presidente José Sarney, próximo a Marginal Ayrton Senna.

A reportagem não conseguiu localizar o homem vestido de bom velhinho para que contasse o motivo de estar por aquela região.