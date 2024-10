Paróquia em Goiânia recebe relíquias de São Padre Pio

A Paróquia Nossa Senhora da Assunção, localizada na Vila Itatiaia em Goiânia, recebe nesta quarta-feira (9) as relíquias de São Padre Pio: crostas das feridas, lenço, mecha de cabelo, luva e um pedaço do manto.



A programação inclui a veneração das Relíquias das 7h às 11h, o terço da Divina Misericórdia às 15h, logo em seguida o Santo Rosário às 16h, seguido pelo terço da família às 19h e a Santa Missa às 19h30.



São Padre Pio, também conhecido como São Pio de Pietrelcina, foi um frade capuchinho italiano que viveu no século XX. Sua vida foi marcada por profunda espiritualidade, caridade e os estigmas - as marcas das chagas de Cristo em seu próprio corpo.



O Padre Marcos Rogério destaca o momento: “As relíquias são sinais da presença do Santo no nosso meio, e nos dá a possibilidade de contemplar na veneração a graça e a transformação de Deus em nossa vida”, disse.