Parque aquático com temática bíblica tem programação especial em julho

Mergulhar nas águas de um parque aquático é uma escolha perfeita para agradar a toda a família nas férias de julho, uma das épocas mais aguardadas do ano.

O Arca Parque, em Trindade, fica próximo a Goiânia e é uma ótima pedida para curtir o período de férias escolares. Inspirado na temática bíblica, o parque aquático ganhou atrações nas últimas temporadas que valem, por si só, a visita.

Reserve um horário ao longo do dia para conhecer o Monte Ararate, espaço que concentra diversos equipamentos, como um balanço instalado a 50 metros do chão e com vista de contemplação para todo o complexo, além de outros brinquedos que levam o público às alturas. O nome é uma referência ao local onde a Arca de Noé se firmou no 150º dia de dilúvio.

O Monte Divertido é outro point do Arca Parque, com 11 atrações, como os disputados escorregadores, cascata de água, fonte interativa, toboáguas, piscina infantil aquecida, piscina juvenil e adulta com hidro, bangalôs vips e um spa com piscina aquecida.

Brinquedos como o Arco-íris, Babybum, Bom de Mira, Desembarque e Fonte Dilúvio ocupam piscinas ideias para crianças pequenas e bebês, com profundidade de apenas 25 cm. Teens e adultos preferem o Escorrega do Noé, com um metro de profundidade, e o Acelera, que combina cinco coloridos toboáguas indicados para pessoas com altura a partir de 1,20 m.

Outros atrativos se espalham pela área de 45 mil m² do parque, que chega a receber milhares de visitantes ao ano, em busca de diversão e contato com a natureza.

O Haras Salomão é um espaço destinado aos cavalos, enquanto o lago de pesca conta com mais de 30 espécies, algumas exóticas, como a pirarara e o tucunaré. Para pescar, é só reservar um dos quiosques e preparar o equipamento.

A fazendinha do Arca conquista os visitantes mirins, pois proporciona o contato com mais de 20 espécies de animais. O parque também conta com playground, lago para pesca, atividades aquáticas como stand up paddle, caiaque e pedalinho, além das piscinas e brinquedos.

E a presença da Turma do Arca é garantida: as crianças estão sempre sob supervisão, o que pode deixar os papais aliviados enquanto dura o passeio. Ingressos para o Arca Parque podem ser adquiridos antecipadamente pelo site https://www.arcaparque.com.br ou nas bilheterias no local.

SERVIÇO

Arca Parque

Endereço: Rodovia GO-060, KM 30 s/n, Zona Rural, Trindade (GO), a 35km de Goiânia