Parque Cultural é opção para final de semana

O Parque Cultural Florata fica a 30 minutos do centro de Goiânia e é uma ótima opção de lazer para curtir o fim de semana com a família ou os amigos. O local, que fica na região do Vale do Capivara, em Santo Antônio de Goiás, a 26 km da capital, tem 70 mil metros quadrados (m²) de extensão, une atividades educativas em um ambiente florestal que proporciona aos visitantes um maior contato com a natureza.

Aberto de segunda a domingo, das 8h às 18h, os visitantes poderão usufruir de parte de uma área de cerca de 300 mil m² de reserva legal da Mata Atlântica em pleno cerrado. Nessa mesma mata, se encontra a Trilha de Jatobá, uma trilha ecológica que permite ao público maior envolvimento com o bioma típico do litoral.

Outra atividade do parque de destaque são as agroflorestas, áreas com uma técnica de plantio que combina culturas agrícolas e arbóreas. Nesse local, os visitantes podem participar dos plantios. São quase 60 espécies, entre nativas, frutíferas, e hortaliças, além de 2.850 árvores plantadas, neste período foram colhidos 60 toneladas de alimentos orgânicos.

Também é disponibilizado para os visitantes um lago, espaço piquenique, onde os visitantes podem levar alimentos e bebidas e, em breve, um Meliponário - abrigo de abelhas sem ferrão onde os visitantes poderão conhecer mais da técnica acompanhado por um profissional. O local também permite que os visitantes levem seus pets.

Exposição a céu aberto

Além das atividades que envolvem a natureza, o visitante também poderá usufruir de diversas obras de arte espalhadas pelo parque. A Galeria de Arte Aberta conta com mais de 10 peças de diferentes artistas. "Folha", criada por Fernanda Coelho, foi a primeira instalação grandiosa do parque. Cheia de significado, a escultura está em exposição permanentemente no local.

"Paisagem na Janela" foi criada pelo artista David Lemos e apresenta uma mudança na perspectiva de função do objeto "janela", de basicamente trazer iluminação e ventilação aos ambientes. “Com essa peça, queremos levar as pessoas a se esquecerem um pouco da necessidade de paredes e a mudarem suas perspectivas e olhares”, comenta Lemos.

Vergalhões e arames intertravados compõem a obra "Força", de Sival Veloso. A estrutura, em forma de cavalo amarrado em um tronco de aroeira, permite diversas interpretações sobre impulso, entrega e repouso.

Já "Reflexão sobre o Acúmulo" aborda o período de ambientes fechados e trancados, em que todos tentam se proteger. A obra, que é um chuveiro de chaves, foi pensada por David Lemos e executada em conjunto com Fernanda Coelho, numa reflexão sobre o acúmulo de coisas que fazemos durante a vida. Todas as obras permitem a apreciação e interação do público num vínculo de harmonia, equilíbrio e preservação.

Iniciativa

A Biapó Urbanismo é a responsável pela criação do Parque Cultural Florata, hoje gerido pela Elysium. Inaugurado em 2018, o espaço é aberto ao público. Além de implantar o parque com a agrofloresta, a empresa também está implantando ao lado o Condomínio Florata, com chácaras em sistema de residencial fechado.

SERVIÇO

Parque Cultural Florata

Data: Segunda a domingo

Horário: Das 8h às 18h

Local: Rua SD-1, Lote A Florestal Florata, Santo Antônio de Goiás - GO. Entrada após sede da Embrapa Arroz e Feijão

Valor: Entrada Gratuita

Mais informações: 62 3645-0904 | 62 98198-7150

Para atividades na agrofloresta é necessário agendamento