Parque Flamboyant recebe neste domingo ação fitness solidária com arrecadação de alimentos

A imobiliária Invistta realiza um treino solidário neste domingo (31), às 9 horas, no parque Flamboyant, em Goiânia (Goiás). O evento contará com a participação do personal trainer Lucas Cardoso, que liderará as sessões de treino, garantindo uma experiência enriquecedora para todos os níveis de habilidade, com treino funcional, dança e técnicas de exercícios variadas.



Diego Silveira, diretor executivo da empresa, detalha que o Invistta Training tem objetivo de promover o bem-estar físico e mental dos participantes e apoiar famílias carentes por meio da doação de alimentos.

"Estamos entusiasmados em oferecer esta oportunidade para a comunidade se unir, se exercitar e ao mesmo tempo fazer uma contribuição valiosa. Cada quilo de alimento doado fará uma diferença significativa na vida de alguém que precisa. Este evento encapsula nosso compromisso não só com a saúde e o bem-estar, mas também com o fortalecimento dos laços comunitários", afirma.



Para mais informações e como se envolver, por favor, visite o instagram oficial da Imobiliária Invistta ou contate a organização diretamente.



Serviço: Treino solidário

Data: 31 de março

Hora: 9h

Local: Parque Flamboyant

Entrada: 1kg de alimento não perecível