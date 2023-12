Parque Mutirama apresenta espetáculos infantis em programação especial de Natal

O Parque Mutirama irá apresentar os espetáculos “Zé do Conto e o Natal” e “A Pequena Vendedora de Fósforos”, na quinta (21) e sexta-feira (22), respectivamente, às 15 horas, dentro da programação especial de Natal.



O Papai Noel também estará presente na Área 2 da unidade, tanto na quinta quanto na sexta-feira, das 10h às 13h, para receber as crianças e tirar fotos em uma casa com ambiente instagramável. No período da tarde, a partir das 15 horas, serão apresentados os espetáculos.



Na quinta-feira, os visitantes podem conferir a Cia Criando História com o espetáculo “Zé do Conto e o Natal”. Na peça, o contador de histórias Zé do Conto está em busca de conhecer o sentido do Natal.



Já na sexta-feira, a Cia Bem-Te-Vi apresenta outro clássico infantil: “A Pequena Vendedora de Fósforos”. O musical fala de uma jovem garotinha que vende fósforos em sua cidade, na véspera de natal. O tempo passa e ela não consegue vender nenhum. Em meio a tanto frio ela se acomoda entre duas casas. O frio aumenta e a garotinha começa a acender fósforos, que se tornam sonhos e proporcionam um encontro especial com o melhor espírito natalino.



É importante lembrar que o Parque Mutirama não cobra entrada nem bilhetes para a utilização dos brinquedos. As atrações são promovidas pela Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul).