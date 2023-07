Parques aquáticos em Goiás: veja 16 opções, preços dos ingressos e dicas para aproveitar o passeio

Não apenas nas férias, mas qualquer dia é uma boa oportunidade para se divertir com familiares e amigos. Em Goiás, não faltam opções turísticas de parques aquáticos para conhecer.

Pensando nisso, o Daqui reuniu um roteiro com 16 sugestões de parques aquáticos do estado, localizados em várias cidades goianas. Afinal, a diversão pode vir de qualquer lugar de Goiás.

O roteiro inclui opções para todos os bolsos e gostos, seja para quem quer relaxar ou até para quem prefere opções mais radicais. Bora passear?!

Goiânia

Sesc Faiçalville

O Sesc Faiçalville possui um parque aquático com duas piscinas infantis e seis piscinas para adultos. Os visitantes também podem se divertir em um playground e o local ainda é completo com uma lanchonete, biblioteca, salão de festas, academia, quadras multiuso e campos de futebol. Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla.

Funcionamento: Sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h às 17h

Telefones: (62) 3522-6330/ (62) 3522-6306/ (62) 3522-6300

Valores: Ingressos são gratuitos para crianças até seis anos; vão a partir de R$ 5 para credenciados, a partir de R$ 10 para conveniados GO e a partir de R$ 15 para o público em geral.

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesc



Sesc Universitário

A unidade conta com uma piscina adulta e três infantis, biblioteca, academia, ginásio poliesportivo, sala multiuso onde é montado o salão de jogos. A unidade também tem um espaço gramado. Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla.

Funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 8h às 17h

Endereço: Avenida Universitária, nº 1.749 - Setor Universitário

Telefone: (62) 3522-6100

Valores: Ingressos são gratuitos para crianças até seis anos; vão a partir de R$ 5 para credenciados, a partir de R$ 10 para conveniados GO e a partir de R$ 12,50 para o público em geral.

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesc

Sesi Multiparque

Com uma diversão para todos os gostos, o clube conta com parque aquático com seis piscinas, três quadras polivalentes, duas quadras de tênis de campo, um campo de futebol gramado oficial, três campos de society e salão de jogos (bilhar). Também há saúna, academia de musculação, churrascaria, quatro quiosques, alojamentos, salão de festas, lago com pedalinhos e pesca esportiva, reserva natural com aproximadamente dois hectares, com 29 churrasqueiras.

Valores: a partir de R$ 45 (individual adulto) | meia entrada R$ 25

Endereço: Av. João Leite, 915 - Santa Genoveva, Goiânia - GO, 74670-040

Telefone: (62) 3265-0100

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesi

Três Ilhas Acqua Park

O local conta com um "guerobal" onde os visitantes podem levar suas próprias redes para descansar. Além desse espaço, o parque é dividido em um espaço para pesca esportiva, com diversos piers cobertos, e uma grande piscina com várias atrações e espaço kids. Também há um quiosque e um restaurante onde é possível fazer pedidos e refeições à la carte e por quilo.

Valores: Segunda a sexta: R$ 60 | Sábado R$ 70 | Domingo e feriados prolongados R$ 80 Feriados | Crianças de 04 a 11 anos R$ 30

Horários de funcionamento: Terça a domingo 9h as 18h

Endereço: Rua SC 57 - São Carlos, Goiânia - GO, 74477-109, Brasil

Informações: serviços oferecidos constam no Instagram @tresilhas

Alexânia

Tauá Resorts

Com águas quentes e lazer para toda a família, o Tauá Resorts é localizado a cerca de 80 minutos de Goiânia. O acesso ao parque aquático é restrito aos hóspedes do resort. No entanto, o local conta com recreação o dia todo para crianças, com uma estrutura que conta com 4 mil metros quadrados de águas aquecidas (incluindo 15 jacuzzis com vista para o Cerrado) e outros 3 mil metros quadrados de espaço para “renovar o corpo e a alma”, em um spa para os adultos. Hóspedes também têm acesso a boliche e até a cinema e podem participar de brincadeiras e gincanas especiais, torneios de vôlei e beach tênis.

Telefones da unidade: (11) 4416-5000

Valores: Reservas de hospedagem a partir de R$ 1378

Informações: serviços oferecidos constam no site do Tauá Resorts

Anápolis

Sesc Anápolis

A unidade conta com três piscinas, uma piscina com toboágua, uma infantil e a outra semiolímpica, lanchonete, quadra poliesportiva, quadra society, salão de jogos e auditório.

Funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 9h às 18h

Endereço: Avenida Santos Dumont com Zeca Louza s/n - Bairro Jundiaí. Anápolis

Telefones: (62) 3902-6900 / (62) 3902-6901

Valores: Ingressos são gratuitos para crianças até seis anos; vão a partir de R$ 5 para credenciados, a partir de R$ 10 para conveniados GO e a partir de R$ 12,50 para o público em geral.

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesc

Anicuns

Clube Jet Park

O clube funciona desde 2018 na cidade e é localizado próximo ao Lago do Sol e de cachoeiras da cidade. O parque aquático é dividido em uma parte com piscinas de adulto e a parte infantil. O local também conta com chalé mobiliado para hospedagem com suíte, área de camping com banheiro e churrasqueira.

Valores: R$ 60; até o fim de agosto, há a promoção de 50% de desconto e cada ingresso sai por R$ 30 por pessoa

Endereço: Avenida Rio dos Bois Q. 12 Área 01, Anicuns

Informações: serviços oferecidos constam no Instagram @clubejetpark

Barro Alto

Sesi Barro Alto

Sesi Barro Alto, em Barro Alto (Foto: Divulgação/Sesi)

Para divertir e relaxar os turistas, o clube conta com piscinas, parque infantil, saunas, lanchonete, quiosques (com churrasqueiras) e até salões de festa. Também há opções para quem gosta de jogos e competições, há quadra de areia, campos de futebol, quadra poliesportiva e salão de jogos.

Valores: a partir de R$ 15

Endereço: Barro Alto - Rua Pedra Fogo, Qd. 17, Lt. 16, Bairro Alfredo Batista, Barro Alto

Telefone: (62) 3347-6662 / (62) 3347-6494

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesi



Caldas Novas

DiRoma Acqua Park

O parque aquático com várias atrações radicais como escorregadores gigantes, a piscina de ondas e outras. Para quem curte a tranquilidade, também há opções de piscinas com águas quentes, spa com ofurôs e massagem, bar molhado, saunas e um rio para que os turistas possam fazer um passeio com bóias. As crianças não ficam de fora: no espaço kids há piscinas infantis com chafariz, mini gruta, escorregadores e outras atrações que contam com monitoramento para garantir a segurança.

Valores: variam de R$ 60 a 80

Endereço: Rua São Cristóvão nº 805 Solar de Caldas Caldas Novas - Goiás - Brasil CEP:75.696-030

Telefone: (64) 3453-1586

Informações: serviços oferecidos constam no site do DiRoma Acqua Park



Kawana Park

O parque aquático se intitula como "o mais radical" do Centro-Oeste brasileiro e busca levar aventura com brinquedos e atrações para toda a família. Uma das principais atrações conta com 15 metros de altura e promete muita adrenalina aos visitantes.

Valores: a partir de R$ 57

Endereço: Rua Dona Madalena, 98 - Bairro Turista - Caldas Novas - GO

Horário de funcionamento: Quarta a segunda, das 10h as 17h

Informações: serviços oferecidos constam no site do Kawana Park

Sesc Caldas Novas

O Sesc Caldas Novas possui quatro piscinas restritas para hóspedes, sendo duas adultas e duas infantis (Parque Aquático Anhanguera/Bambuí). Tem também o Parque Aquático Araxá, composto por seis piscinas adultas, sendo uma de água fria e as demais de água quente e mais uma piscina infantil com uma rampa e água quente. A unidade tem ainda duas saunas, sendo uma elétrica e a outra natural, uma brinquedoteca, uma sala de TV, uma sala de jogos, um playground, um espaço com brinquedos ao ar livre, um espaço de convivência, um espaço cultural que é a primeira casa de Caldas Novas, além da capela, complexos esportivos e ginásio de esportes. Ingressos podem ser adquiridos pelo site da Sympla.

Funcionamento: De terça a domingo e feriados, das 9h às 17h30, com a entrada permitida até às 16h

Telefone: (64) 3455-9400

Endereço: Rua Maria Paula, 122 Privê das Caldas

Valores: Ingressos são gratuitos para crianças até seis anos; vão a partir de R$ 5 para credenciados, a partir de R$ 25 para conveniados GO e a partir de R$ 45 para o público em geral

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesc



Hidrolândia

Dream Park

Dream Park, em Hidrolândia (Foto: Dream Park/Reprodução)

Com 57 mil m², esse gigantesco complexo aquático promete fazer a alegria de toda a família com inúmeras opções de lazer. O lugar conta com várias piscinas, tobogãs, aluguel de bóias para dar aquela relaxada, bar molhado, lanchonetes e restaurantes e muito mais.

Funcionamento: Sextas, sábados, domingos e feriados, das 9h as 17h

Telefones da unidade: (62) 4000-2200

Valores: Adulto R$ 80 (para pessoas acima de 13 anos) | Crianças de 3 a 12 anos R$ 40 (valor consultado em julho de 2023)

Informações: serviços oferecidos constam no site do Dream Park

Itumbiara

Sesi Itumbiara

Em sua estrutura física, as unidades possuem piscinas, quadra de areia, campos de futebol, quadra poliesportiva, salão de jogos, lanchonete, quiosques (com churrasqueiras), salão de festas, sauna e parque infantil.

Valores: a partir de R$ 20

Endereço: Av. Dom Pedro I, 273 - Setor Nossa Senhora da Aparecida, Itumbiara - GO, 75536-040

Telefone: (64) 3404-2901

Informações: serviços oferecidos constam no site do Sesi



Luziânia

Bali Park Resorts

Bali Resorts, em Luziânia (Foto: Divulgação/Bali Resorts)

A 197 km de Goiânia, o Bali Park promete a maior praia artificial da América do Sul com água aquecida, piscina com ondas, cinco quadras de areia e outras atrações. Entre as outras formas de se divertir, o parque conta com tirolesa, wakeboard, stand up paddle, caiaque, passeio de catamarã e espaço kids. Para a criançada, há um espaço com escorregadores e jogos aquáticos para os marinheiros mirins. Os adultos podem aproveitar cinco quadras de areia para a prática de esportes como beach tennis, futevôlei e vôlei de praia, além de passeios de caiaque e catamarã e momentos no bangalô VIP, cabanas que permitem um oásis sombreado perfeito para o descanso. Durante toda a experiência, uma equipe de recreação e lazer anima o público com brincadeiras, danças e jogos. O parque está localizado em uma área com 200 mil m² às margens do Lago Corumbá e tem capacidade para atender 4,5 mil pessoas por dia.

Valores: vão de R$ 99,90 a 129,90

Endereço: Avenida Principal Loteamento Fechado Bali Marina, Nº 04 Expansao Urbana Cep 72859-899

Telefone: (61) 3033-1030

Horário de funcionamento: Quinta a domingo, de 9h30 as 17h

Informações: serviços oferecidos constam no site do Bali Park



Rio Quente

Hot Park

Maior parque aquático com águas naturalmente quentes da América do Sul e eleito um dos melhores parques do mundo pelo TripAdvisor. O parque oferece mais de 15 atrações para todos os gostos e idades, como a Praia do Cerrado, maior praia artificial de águas naturalmente quentes do mundo; o Turbilhados, com manobras inéditas no Brasil; as atrações radicais Half Pipe e Xpirado; e o HotiBum, para as crianças.

Valores: variam de R$ 167 a R$ 209

Funcionamento: De sexta a quarta, das 10h às 17h.

Endereço: R Pa Complexo Turistico Rio Quente Resorts, Nº Sn Esplanada Cep 75667-000

Crianças até 4 anos não pagam a entrada.

Gratuidade do ingresso pra pessoas com autismo

Informações: serviços oferecidos constam no site do Hot Park

Trindade

Arca Parque

Se autointitula o primeiro parque aquático bíblico do Brasil. O parque conta com piscinas infantil e adulta, além de toboáguas e escorregadores, que garantem a diversão de toda a família. Para uma imersão na natureza, os visitantes também podem visitar a fazendinha do Noé, o Encantário das Aves, o Haras Salomão, e muito mais. O objetivo do parque é ter uma experiência diferenciada, com atrações para todas as idades e gostos.

Funcionamento: Sábados, domingos e feriados, das 10h as 17h30

Telefones da unidade: (62) 4000-2200

Valores: Adulto R$ 159 | infantil R$ 109

Informações: serviços oferecidos constam no site do Arca Parque