Parte de aterro na GO-403, no Jardim Califórnia, em Goiânia, desmorona

Atualizada às 12h21.

As últimas chuvas elevaram o volume do Rio Meia Ponte e a força da água causou um desmoronamento de parte do aterro no início da GO-403, no Jardim Califórnia, próximo à antiga Colônia Santa Marta, região Leste de Goiânia. A reportagem do POPULAR esteve lá na manhã desta segunda-feira (21) e constatou falta de sinalização para os motoristas. Também não havia trabalhadores no local.

Segundo informações, o trecho é pouco movimentado. Porém, neste domingo (20) um poste instalado na chegou a cair, mas equipes da Enel realizaram o reparo. No entanto, é possível nas fotos ver que outro poste corre o risco de cair e fios estão sob a água.

Ao POPULAR, a Defesa Civil de Goiânia informou que já acionou a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) e vai solicitar a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) para sinalizar o local até a chegada das equipes técnicas.

A reportagem também entrou em contato com a Goinfra, que informou que enviou uma equipe ao local e aguarda o retorno da avaliação.

Leia também:

- Corredor de umidade começa a perder força, mas chuvas devem continuar até esta terça, em Goiás