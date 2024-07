Participantes do concurso de estilistas da Amarê Fashion contarão com tecidos tecnológicos

Neste ano, os participantes do Concurso de Estilistas da Amarê Fashion poderão contar com tecidos tecnológicos e sustentáveis, doados pela Canatiba, uma das maiores tecelagens do país, para a construção de suas peças.

“Acreditamos que o apoio de uma grande tecelagem num início de carreira é muito importante. Fazemos questão de estarmos próximos nesses momentos, pois acreditamos em construir juntos um melhor cenário de moda. Com beleza, tecnologia e juntos trazer além da roupa para o mercado brasileiro”, afirma Ivna Barreto, gerente de marketing e magazine da Canatiba, que oferece ainda acesso aos estilistas ao seu showroom em Goiânia, onde podem explorar novas técnicas e estilos com a orientação de especialistas em produto, lavanderia, moda e marketing.

“Este suporte é essencial para superar os desafios de trabalhar com tecidos tecnológicos e maximizar o potencial criativo dos participantes”, frisa. A parceria não apenas enriquece a experiência dos estilistas, mas também eleva o valor percebido da Amarê Fashion, que acontecerá de 07 a 10 de agosto no Centro Cultural Oscar Niemeyer, em Goiânia, na indústria da moda.

Antônio Carlos de Souza Lima Neto, Superintendente do Sebrae Goiás, diz estar muito orgulhoso em ver o progresso significativo que os empreendedores goianos têm alcançado. “No Sebrae Goiás, nosso compromisso é fornecer as ferramentas e o suporte necessários para que pequenas e médias empresas possam prosperar. Acreditamos no potencial de cada empresário e continuaremos a trabalhar incansavelmente para criar um ambiente favorável ao crescimento e à inovação", destaca.

O desenvolvimento econômico de Goiás, segundo César Moura, Secretário da Retoma, passa necessariamente pelo fortalecimento do setor empresarial. “Com iniciativas como o programa Retoma, estamos construindo uma ponte sólida entre o governo e os empreendedores, promovendo capacitação, inovação e sustentabilidade. Nosso objetivo é criar um ecossistema robusto que impulsione o crescimento e gere oportunidades para todos os goianos", afirma.

Tecidos tecnológicos

A Canatiba fornecerá uma variedade de tecidos de suas plataformas tecnológicas, incluindo Smart Denim, Megaflex e Éko. Estes tecidos foram cuidadosamente selecionados pelos estudantes para criar peças únicas para os desfiles. A plataforma Smart Denim, por exemplo, inclui os tecidos 500/4305 Novo Megaflex Elastopol e 500/4369 Triple Dry Denim, que oferecem conforto térmico, secagem rápida e maior resistência na lavanderia industrial.

Os tecidos da plataforma Megaflex, como o Vagalun Metalic, trazem um poder de stretch de 50%, proporcionando ajuste perfeito e acabamento metalizado, disponível em uma cartela com seis opções de cores, sendo a Nude a escolhida. Já a plataforma Éko destaca-se pelo uso de fibras recicladas e sustentáveis, como linho, liocel e viscose. O tecido Enjoy Upcycling, feito em parceria com a Repreve, utiliza poliéster recuperado de garrafas PET, removendo sete garrafas do meio ambiente, por metro de tecido produzido.

"O setor de moda em Goiás tem um potencial enorme e estamos empenhados em ajudar nossos empreendedores a alcançá-lo. Com o apoio do Sebrae Goiás, os profissionais de moda estão recebendo orientações e recursos para inovar, se adaptar às tendências e expandir seus negócios. Juntos, estamos colocando Goiás no mapa da moda nacional, com criatividade e determinação", conclui Thaís Oliveira, Gestora de Moda do Sebrae Goiás.

Fortalecimento da Moda Goiana

A realização da Amarê Fashion, promovida pelo Sebrae Goiás, Senac Goiás e Governo do Estado, tem como objetivo fortalecer a moda goiana, suas riquezas culturais e seu povo. O evento proporciona insights e tendências valiosas para empreendedores de todos os níveis, desde produtores de algodão até designers de moda autoral e fast fashion. A contribuição da Canatiba, com sua tecnologia e sustentabilidade, é um exemplo do potencial de inovação que pode ser alcançado quando diferentes setores da indústria colaboram.