Passagem de frente fria pode gerar pancadas de chuvas isoladas em Goiás nesta quarta

Atualizada às 9h37.

A quarta-feira (9) amanheceu nublada e com rajadas de ventos em Goiânia e em Aparecida. Isso é reflexo da passagem de uma frente fria que atua desde o último final de semana e agora está no litoral brasileiro. Esse sistema possibilitou a formação de um corredor de umidade que transporta umidade da região amazônica que está passando por Goiás e chegando a região sudeste do Brasil.

Esse corredor de umidade pode ocasionar pancadas de chuvas isoladas com a presença de rajadas de ventos e raios em várias regiões goianas ao longo desta quarta. Em Goiânia, assim como no estado, o prognóstico é de variação de nebulosidade intercalando com presença de sol e chuvas isoladas podem acontecer. A temperatura na capital pode atingir 29ºC e a umidade oscila de 45% a 90%.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo), a partir desta quinta-feira (10) o corredor começa a perder intensidade gradativamente, mas as áreas de instabilidade seguem ativas e com possiblidade de chuvas mais localizadas.