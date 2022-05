Passe Livre do Trabalhador cadastra mais de 4 mil funcionários em uma semana

O Passe Livre do Trabalhador atingiu o número de 4.088 funcionários cadastrados em apenas sete dias. Lançado quarta-feira passada (11), o serviço é voltado aos trabalhadores que usam o transporte coletivo para se deslocarem, dando o direito de fazerem até oito viagens diárias por mês, incluindo finais de semana e feriados. Os dados foram atualizados ontem e, até o momento, 475 empresas já adotaram a modalidade.

O processo de adesão ao Passe Livre do Trabalhador é feito pelas empresas que optarem pelo benefício. Para cadastrar os funcionários, os empregadores devem acessar o site www.sitpass.com.br, atualizar/cadastrar os dados, escolher o início da vigência da assinatura, dar o aceite no Termo de Adesão, e finalizar com o cadastro de seus colaboradores.

Feito o cadastro, basta retirar os cartões na Loja Sitpass, localizada no Edifício Parthenon Center, Salas 7/8 , Setor Central de Goiânia. A renovação mensal é automática, a partir do pagamento efetuado pela empresa.

A partir da próxima quinta-feira (26), a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC) vai disponibilizar a compra de assinatura. Com isso, as empresas poderão indicar quais funcionários cadastrados serão contemplados com a assinatura no mês, de acordo com a data de vigência definida no momento da compra. Ao realizar a adesão, as empresas devem se atentar à escolha da data de vigência, que será confirmada/alterada no momento do primeiro pedido de compras das assinaturas.

O que é o Passe Livre do Trabalhador?

O serviço faz parte de um pacote de novidades preparado para melhorar o transporte público da região metropolitana de Goiânia. As empresas que aderirem ao Passe Livre vão adquirir cada assinatura pelo valor único de R$ 180 mensais por funcionário.

De acordo com a CMTC, esse valor representa desconto de 20% para empresas que atualmente compram, para cada trabalhador, duas viagens diárias para uso em seis dias da semana. O atual modelo, de duas viagens, continuará existindo para o empregador que não quiser fazer a transição.

O Passe Livre do Trabalhador será pessoal e intransferível. Durante a utilização do cartão, serão registradas fotos do usuário, que serão comparadas com o cadastro. Caso o usuário não seja o titular do cartão, o benefício será bloqueado pela biometria facial por uso indevido de terceiros.

A novidade é o segundo benefício lançado em 2022, no começo de abril foi lançado o Bilhete Único, serviço que possibilita ao passageiro pagar uma única viagem, de R$ 4,30, e fazer até quatro integrações dentro de um período de 2h30.