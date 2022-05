Passe Livre do Trabalhador deve ter adesão de 4,8 mil empresas na Grande Goiânia

Cerca de 4.800 empresas da região metropolitana de Goiânia devem aderir ao Passe Livre do Trabalhador (PLT), o novo serviço do sistema de transporte coletivo. Ao todo, o sistema SitPass possui atualmente 8 mil cadastros de pessoas jurídicas. A possibilidade de aderir ao PLT começa no próximo dia 13 de maio, quando os empregadores poderão optar pela novidade ou manter o sistema atual, em que é pago o número de passagens concedidas ao funcionário no valor de R$ 4,30 cada.

Por lei, as empresas devem conceder o transporte aos seus servidores, que têm descontado 6% do salário. Essa situação não muda com o PLT, mas há um maior número de viagens disponíveis e um custo menor para o empregador. O novo serviço tem taxa fixa de R$ 180 e o usuário pode fazer até 240 viagens mensais, com o limite de 8 por dia, em um tempo de 30 dias. Ou seja, será possível utilizar em domingos, feriados e para transportes além da ida e volta ao trabalho.

Na opção atual, a empresa arca, normalmente, com duas passagens diárias aos funcionários, correspondendo com a ida e a volta ao local de trabalho. Neste caso, se há o traslado por 20 dias no mês o custo é de R$ 172 e, por isso, para quem recebe o vale transporte por mais que esse período mensal, passa a ser mais benéfico cadastrar no PLT. O presidente da Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC), Tarcísio Abreu, relata que atualmente o ticket médio do vale transporte pago pelas empresas na região metropolitana de Goiânia é de R$ 222, o que corresponde a ida e volta de trabalhadores por cerca de 26 dias mensais.

Nesse caso, a opção pelo PLT traria um desconto de 18,92% ao empregador. Válido lembrar que para o trabalhador não há mudança quanto ao desconto de 6% do salário. Com o preço fixado, o novo serviço passa a ser benéfico à empresa no caso dela fornecer mais de 41 passagens mensais aos seus funcionários. Abreu afirma que ainda não é possível estimar quando os empregadores vão aderir ao novo serviço, pois depende de um planejamento de cada empresa. A estimativa de 60% de adesão é baseada no valor gasto mensalmente, em que esse índice é o que custeia acima dos R$ 180 fixados para o PLT.

“É um benefício para o trabalhador também, além do valor a ser custeado. O empregador deve pensar que é mais uma coisa a oferecer, como uma vale alimentação, seguro de saúde. Ouvimos do setor empresarial isso, que mais do que salário é preciso oferecer benefícios”, afirma o presidente da CMTC.

O PLT é o segundo serviço lançado pelo sistema metropolitano desde a reformulação dele, iniciada em janeiro deste ano. Em abril foi iniciado o Bilhete Único, que permite o uso de até 5 passagens em um período de 2h30, possibilitando a realização de integrações fora dos terminais, por exemplo. Para o próximo mês, a CMTC ainda não definiu qual produto vai ser lançado, o que depende dos estudos técnicos a serem feitos.