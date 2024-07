Passe Livre Estudantil: Começa prazo para cadastro e recadastro; veja datas

O período de cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil (PLE) começou nesta terça-feira (16) para estudantes da Região Metropolitana de Goiânia e Anápolis. Os pedidos do benefício serão aceitos até o dia 30 de setembro, sendo que os estudantes que já atualizaram os dados este ano não precisam fazer o procedimento novamente.

Caso haja alguma pendência nos documentos, o candidato terá até 31 de outubro para a devida regularização. O PLE dá direito a até 48 viagens por mês gratuitas para estudantes da rede pública e particular.

Cadastro para Região Metropolitana de Goiânia

Para dar início ao processo, é necessário acessar o site Juventude Goiás, preencher o formulário e anexar os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço, de matrícula escolar e foto 3×4. A solicitação passará por análise e, após aprovada, o cartão do novo beneficiário estará disponível para entrega no Vapt Vupt escolhido em até 10 dias, a contar da data de inscrição. A retirada do cartão deverá ser agendada pelo site do órgão.

As cidades que fazem parte do programa são: Abadia de Goiás, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Aragoiânia, Bela Vista de Goiás, Bonfinópolis, Brazabrantes, Caldazinha, Goianápolis, Goiânia, Goianira, Guapó, Hidrolândia, Nerópolis, Nova Veneza, Santo Antônio de Goiás, Senador Canedo, Terezópolis de Goiás e Trindade.

Cadastro em Anápolis

Os estudantes que moram em Anápolis devem realizar o cadastro de forma presencial na sala de atendimento do Passe Livre – Urban, localizada dentro da Secretaria Municipal de Integração Social, Cultura e Esportes. Os candidatos devem levar consigo os mesmos documentos informados acima: RG, CPF, comprovante de endereço, de matrícula escolar e foto 3×4. Depois que for aprovado, o cartão poderá ser retirado no terminal urbano de Anápolis, que fica no Setor Central.

Passe Livre Estudantil

O Passe Livre oferece passagens de ônibus gratuitas a estudantes matriculados e com frequência regular em instituições de ensino. O programa vale para os níveis fundamental, médio, médio/técnico e superior (graduação e pós-graduação). O PLE deve ser utilizado exclusivamente no trajeto entre a residência do estudante e a instituição de ensino. O uso indevido do cartão pode gerar a suspensão ou perda do benefício.

Em caso de dúvidas, o interessado pode entrar em contato com o Goiás Social pelos seguintes telefones: (62) 98306-0294 e (62) 3201-9748, que funcionam pelo WhatsApp; e (62) 3201-9788, que funciona por ligação.