Pastor de Goianésia acusado de dar golpes tem canal no Youtube removido

O canal do pastor Osório José Lopes, de Goianésia, não está mais disponível no YouTube. A remoção do canal vem logo após um pedido do Ministério Público de São Paulo (MP-SP), que alegou que o perfil na plataforma induzia novas pessoas a serem vítimas de golpe. Lopes é réu pelo crime de estelionato em Goiás.

Quem agora tenta acessar o canal ‘Operação Pr. Osório’ se depara com a seguinte mensagem do YouTube: “Este canal não está disponível em seu país”.

O pastor goiano já havia sido preso há pouco mais de três anos, em 2018, sob a acusação de ter obtido R$ 15 milhões oriundos de golpes. No entanto, foi liberado e se mudou para São Paulo. Ele responde em liberdade.

Em seus vídeos, Lopes prometia retornos financeiros de “R$ 2 quatrilhões” para quem fizesse aportes em sua conta bancária. O incrivelmente alto valor prometido superar, inclusive, superar a do magnata da Tesla, Elon Musk, que tem o equivalente a US$ 300 bilhões.

“Tesouro Mundial”

Como justificativa, o pastor alega ter dinheiro no “Tesouro Mundial” e tem a vontade reparti-lo. Porém, para isso ele precisaria da ajuda de fiéis. “Já tem ordens de um governo mundial sobre esse regimento financeiro determinando datas para finalizar. Isso eu estou dizendo e eu posso cair morto nessa mesa”, promete ele num dos vídeos.

Em entrevista ao Fantástico, uma das apontadas vítimas, identificada como Alex Antônio Caponi, conta ter perdido uma casa e duas caminhonetes confiando que receberia, em troca, valores em torno de R$ 4 e R$ 10 milhões.

O MP-SP denunciou Osório José Lopes pelo crime de estelionato. A reportagem tenta contato com o pastor pelas suas redes sociais.