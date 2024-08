Pastor investigado por crimes sexuais é preso suspeito de armazenar pornografia infantil

A Polícia Civil (PC) prendeu em flagrante um pastor suspeito de armazenar pornografia infantil. A prisão foi realizada em Porangatu, no norte goiano, enquanto os policiais cumpriam três mandados de busca e apreensão contra o suspeito - um na casa dele, outro na igreja da qual ele faz parte e ainda outro no comércio no qual ele é proprietário. O líder religioso é investigado pelos crimes de assédio e importunação sexual.

Durante as buscas, realizadas na última terça-feira (13), a PC apreendeu celulares, computadores e outros aparelhos de armazenamento. Em um dos celulares, os policiais encontraram um vídeo com conteúdo pornográfico infantil, motivo pelo qual o pastor foi preso. Por não ter seu nome divulgado pela polícia, o Daqui não conseguir localizar a defesa do suspeito até a última atualização desta reportagem.

Até o momento, a polícia identificou cinco adolescentes que alegaram terem sido vítimas desse suspeito. A primeira denúncia foi feita em 2023, período em que a investigação começou. A PC também informou que vai tentar descobrir se o investigado aproveitava do seu cargo de líder religioso para praticar os crimes citados. Agora, a polícia vai analisar o material apreendido, e o caso segue em investigação.

À TV Anhanguera, o delegado responsável pelo caso, Jarder Vieira, explicou que o pastor contratava adolescentes para trabalhar na sua empresa, na condição de menores aprendizes. Durante o expediente, momento em que apenas o suspeito e o funcionário ficavam no comércio, o proprietário aproveitava para assediar e importunar sexualmente as vítimas, conforme informou o investigador.