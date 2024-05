Pastor suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes é preso em Senador Canedo

O pastor Dagmar José Pereira, de 54 anos, foi preso suspeito de abusar sexualmente de crianças e adolescentes, em Senador Canedo, na Região Metropolitana de Goiânia. De acordo com a Polícia Civil, os abusos ocorreram durante décadas contra vítimas que frequentavam a igreja dele, sendo alguns deles praticados quando ele ainda morava no Pará.

Os advogados de defesa do pastor informam que ele nega as acusações. Além disso, disseram em nota que estão colaborando com as investigações e ressaltam que "Dagmar expressou a vontade de comparecer espontaneamente à sede policial".

A prisão aconteceu nesta terça-feira (28). Conforme a PC, as investigações iniciaram quando vítimas, que frequentavam a igreja, foram até a delegacia denunciar o pastor dirigente.

Uma das jovens que denunciou o pastor relatou que os crimes também aconteciam na casa dele, local em que as vítimas eram convidadas a morar com ele e a família.

Abusos

Segundo a delegada responsável pelo caso, Gabriela Moura, Dagmar se aproveitava da condição de líder religioso e da confiança das famílias, assumindo a função de “orientar” e “acolher” as vítimas. Contudo, ele submetia as vítimas, de 11 a 22 anos de idade, a práticas sexuais sem o consentimento delas.

A investigadora disse que as vítimas relataram vários abusos praticados pelo pastor, como beijos na boca forçados, além de toques nos seios, nádegas e região genital. Também contaram que Dagmar as abraçava forçadamente, as pressionando propositalmente contra seu órgão genital. Uma das vítimas narrou ter sido submetida à prática de sexo oral, de acordo com a PC.

"Até o momento, 15 vítimas já prestaram declarações sendo algumas de Senador Canedo e outras de Parauapebas [Pará], onde o pastor já residiu" acrescentou Moura.

Crimes sexuais em diversas cidades

As violências sexuais ocorreram em Senador Canedo e na cidade de Parauapebas, no Pará, onde Dagmar residiu entre os anos de 2007 e 2016, apontou as investigações.

A polícia também apurou que Dagmar já havia sido indiciado anteriormente por estupro praticado contra uma vítima menor de 14 anos, em 2005, na cidade de Nerópolis.

Crimes

A polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva contra Dagmar, suspeito pelos crimes de importunação sexual e estupro de vulnerável praticado contra diversas vítimas.

O suspeito teve a identificação revelada na intenção de encontrar possíveis outras vítimas do pastor, segundo a PC.

Nota de Defesa na íntegra

"Os advogados de defesa, Dra. Gessyca Amorim e Dr. Marcos Bastos, estavam cientes do mandado de prisão expedido contra o Sr. Dagmar. No entanto, é importante ressaltar que o próprio Sr. Dagmar expressou a vontade de comparecer espontaneamente à sede policial, decisão esta que foi apoiada e orientada pelos seus defensores, mesmo diante da existência do referido mandado de prisão.

Ressalta-se, ainda, que tanto a defesa quanto o investigado sempre estiveram à disposição da Polícia Civil, colaborando com as investigações e mantendo uma postura de respeito e cooperação com as autoridades competentes.

O investigado nega as acusações feitas e a defesa trabalha para que os fatos sejam esclarecidos e que a liberdade do investigado seja restabelecida.

Atenciosamente,

Gessyca Amorim e Marcos Bastos."