Pastor suspeito de prometer lucro de um 'octilhão' de reais é preso no Tocantins

O pastor Osório José Lopes Júnior, procurado pela Polícia Civil do Distrito Federal por ser alvo de um esquema de golpes financeiros que enganou mais de 50 mil vítimas no Brasil e no exterior, foi preso no sul do Tocantins. De acordo com a Polícia Civil do estado, ele foi localizado na cidade de Sucupira na tarde desta quinta-feira (21).

A operação do Distrito Federal foi deflagrada para na manhã de quarta-feira (20) e as milhares de vítimas estão no Brasil e no exterior. A Polícia Civil aponta que o grupo movimentou R$ 156 milhões em 5 anos, além de criar 40 empresas "fantasmas" e movimentar mais de 800 contas bancárias suspeitas.

Osório José foi localizado por volta das 17h15 em um rancho na zona rural e foi levado para a Delegacia de Gurupi para prestar depoimento.