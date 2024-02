PC: Adolescente que morreu esfaqueado em porta de escola teria sido morto após briga em jogo on-line

A motivação para o esfaqueamento de três jovens na porta de uma escola em Anápolis teria sido ofensas proferidas em uma live no Instagram, onde adolescentes jogavam free fire, de acordo com o delegado Ulisses Valentim. Três pessoas foram levadas à delegacia suspeitas do crime: uma mãe e os dois filhos. Um adolescente de 14 anos morreu no local e os outros dois, de 12 e 15 anos, foram levados ao Hospital de Urgências de Anápolis (Heana).

Segundo o delegado, um grupo de adolescentes estava jogando em live no Instagram na noite de segunda-feira (19), quando um “outro garoto entrou e começou a proferir ofensas”. Então, eles teriam combinado uma briga na saída da escola para resolver a desavença. A mãe e o irmão mais velho de um dos envolvidos na briga foram até a escola, ele com uma faca e ela com um martelo.

Uma testemunha contou que foi a própria mãe quem acionou a Polícia Militar, dizendo que alunos estavam ameaçando o filho dela na porta da escola. "Ela estava com um martelo na mão e o filho mais velho dela com uma faca. Ele surtou e esfaqueou três pessoas. Um morreu na hora", disse a testemunha que preferiu não se identificar. Vídeo mostra o momento do esfaqueamento:

A briga foi por conta de um joguinho de free fire, uma live que aconteceu no Instagram na noite de ontem. A escola não tem nada a ver com isso. Foi uma briga que eles combinaram na saída da escola e agora o fato vai ser levado para a delegacia de polícia”, disse o delegado.

A situação ocorreu no Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza. O jornal pediu informações à Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis e aguarda retorno.

Em nota, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informou que a briga ocorreu fora do ambiente escolar e por motivações pessoais, conforme informações preliminares. Ainda disse que a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar da Seduc se deslocou ao local para acompanhar o ocorrido, e também que o Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante da Seduc já acompanha o caso. Por fim, lamentou o ocorrido e disse que existem esforços para "promoção de uma cultura da paz".

Suspeitos

Os três suspeitos foram levados à delegacia, a mãe e os dois filhos, sendo um deles menor de idade. A Polícia Militar (PM) divulgou um vídeo em que os que estavam armados com faca e martelo confessam o crime. Não há informações sobre detenção do menor, que não estava armado.

Vieram tudo para cima. Bateram na minha mãe, bateram no meu irmão. Veio para cima de mim, eu não tinha como me defender... puxei a faca e fui defender eu, minha mãe e minha família. Porque eles iam matar meu irmão lá dando murro”, disse o jovem à PM.

Nota da Seduc na íntegra

"Em atenção à solicitação de informações sobre ocorrência envolvendo estudantes do Colégio Estadual Leiny Lopes de Souza, em Anápolis, a Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) informa:



- A briga ocorreu nesta terça-feira, 20/12, fora do ambiente escolar. Infelizmente, um dos envolvidos, ex-aluno do Colégio, faleceu em decorrência dos ferimentos. Conforme informações preliminares, os desentendimentos entre os estudantes têm motivos pessoais;

- Assim que informada, a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar da Seduc se deslocou para Anápolis, onde acompanha o atendimento aos envolvidos, a escola e o trabalho das autoridades policiais;

- Ainda com vistas à assistência e apoio à escola e, em especial, a estudantes e suas famílias, a equipe do Núcleo de Saúde e Segurança do Servidor e do Estudante da Seduc já acompanha o caso;

- A Seduc lamenta profundamente o ocorrido, sobretudo quando envolvem estudantes da rede pública estadual. Todos os esforços têm sido feitos no sentido da promoção de uma cultura da paz".