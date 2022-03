Pecuária de Goiânia é confirmada para agosto e deve ter shows com público maior

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) anunciou nesta terça-feira (22) a mudança de data da tradicional Exposição Agropecuária de Goiás. A 75ª edição da festa não será mais em maio, como publicado anteriormente. O evento está confirmado para a primeira semana de agosto, dos dias 5 a 14.

Segunda a SGPA, a mudança ocorreu devido à exigência de restrição da quantidade de pessoas no atual cenário da pandemia. Em nota, a sociedade afirmou: “A inviabilidade decorreu diante de um cenário pandêmico que restringe o número de visitantes ao máximo de 15 mil pessoas em eventos como o nosso, que usualmente reúne em torno de 1 milhão de pessoas por evento.”

Anteriormente, o tradicional evento seria realizado em menores proporções, mas com o adiamento da data a exposição contará com os shows e o público esperado.

Feiras agropecuárias

Organizada todos os anos desde 2002, a Tecnoshow ficou suspensa por dois anos em virtude da pandemia. Este ano, a 19ª edição do evento ocorrerá entre os dias 4 e 8 de abril, no Centro Tecnológico Comigo (CTC).

O espaço terá aproximadamente 600 expositores agropecuários, onde o público visitante irá encontrar uma nova estrutura. O espaço total, que tinha 60 hectares, foi expandido para 65 hectares.

Victoria Lacerda é estagiária de jornalismo do convênio GJC/PUC-GO.

Confira nota na íntegra

A Sociedade Goiânia de Pecuária e Agricultura (SGPA) vem informar que a 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás tem uma nova data para realização.

Será de 05 a 14 de agosto de 2022.

A direção da entidade chegou a anunciar a data de 20 a 30 de maio, mas diante do clamor do povo, associados e várias conversações mantidas nos últimos dias ficou decidida, em reunião de diretoria, a transferência da data do evento.

A inviabilidade decorreu diante de um cenário pandêmico que restringe o número de visitantes ao máximo de 15 mil pessoas em eventos como o nosso, que usualmente reúne em torno de 1 milhão de pessoas por evento, o que torna complicada a estruturação e logística da reconhecida Exposição Agropecuária do Estado de Goiás.

Temos compromissos econômicos, mas principalmente com o fiel público da conhecida Pecuária de maio que são pecuaristas, expositores e toda família goiana.

E por isso, resolvemos ganhar mais tempo para realização deste grande evento, que faz parte do calendário nacional do agronegócio.

A 75ª edição de 2022 trará o brilho das festas acontecidas nas últimas décadas, ou seja, com o poder do agronegócio e seus shows tradicionais.

Abriremos os portões do Parque Agropecuário de Nova Vila com segurança sanitária e a certeza de um evento que volta com o tradicional brilho dos seus 75 anos de existência.

Eurico Velasco

Presidente da Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA)