Pecuária de Goiânia acontece entre 5 e 14 de agosto, sem grandes shows

Atualizada às 16h21min

A pecuária de Goiânia será realizada entre 5 e 14 de agosto em formato diferente da tradicional festa que reúne milhões de pessoas no Parque de Exposições, no Setor Nova Vila. A 75ª Exposiçāo Agropecuária do Estado de Goiás não terá grandes shows e a entrada será gratuita de segunda a quinta, com cobrança de ''preços populares'' no fim de semana.

A Sociedade Goiana de Pecuária e Agricultura (SGPA) divulgou uma nota, nesta segunda-feira (18), na qual informa que o evento não terá ''cantores na arena'', mas ''apresentações internas de shows''. As atrações ainda serāo divulgadas.

Ingressos

Entre segunda (8) e quinta (11), a entrada será gratuita. Já nas sextas, 5, dia da abertura, e 12, será cobrado valor de R$ 10 reais ou 1 quilo de alimento não perecível. No sábado e domingo, os ingressos serāo vendidos a R$ 20, a inteira, e R$ 10 a meia-entrada.

Shows

O presidente da SGPA, Eurico Velasco, explicou que o motivo de não ter grande shows na pecuária deste ano é o alto o custo, o que deixaria o valor dos ingressos mais caros. ''A festa nossa é uma festa popular, é uma festa historicamente popular e o custo é altíssimo. Se eu fosse realizar os shows com esses preços, não seria mais uma festa popular.''

Ainda de acordo com a SGPA, a exposição terá mais de 700 animais, além de maquinários agrícolas. ''Aquele animais que ali ficam é o topo da cadeia. O que tem de melhor de evolução genética estão naqueles animais, e essa festa é feita para difundir isso'', afirma Eurico.

Pandemia

O evento rertona à capital após dois anos de suspensāo devido à pandemia de Covid-19. Tradicionalmente realizado em maio, este ano o evento acontece em agosto porque no início do ano, período em que a festa começa a ser organizada, um decreto municipal limitava o público de grandes eventos a 15 mil pessoas.