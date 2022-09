Atualizada às 16h55

O pedágio começará a ser cobrado em trechos da BR-153, BR-080 e BR-414, em Goiás e no Tocantins, a partir do dia 3 de outubro. Os valores variam entre R$ 8,30 e 14,20. O pagamento poderá ser feito em dinheiro e por meio do cartão de crédito e débito.

As praças de pedágio estão localizadas em Aliança do Tocantins, Alvorada, Porangatu, Estrela do Norte, Campinorte, Hidrolina, Jaraguá, Santa Rita do Novo Destino e Corumbá de Goiás. Apenas as duas primeiras cidades ficam no Tocantins.

A autorização, feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) nesta sexta-feira (23). A concessionária Ecovias do Araguaia é a administradora dos 851 quilômetros das rodovias BR-153, 080 e 414, entre Anápolis, em Goiás, e Aliança do Tocantins.

A autorização ocorreu depois de a concessionária concluir algumas etapas iniciais da operação como as obras de construção das praças de pedágio, estruturação do Programa de Redução de Acidentes (PRA) e o envio do relatório de cadastros de passivos ambientais.

A partir desta sexta, a Ecovias do Araguaia inicia uma campanha de orientação para os motoristas que passarem por uma das nove praças de pedágio. Eles devem passar pelas cabines e receber materiais informativos, com tabela de preços e informações sobre os serviços de atendimento aos usuários.