Pedágios das BR-153 e 060 ficaram mais caros nesta segunda-feira

O preço do pedágio da concessionária Triunfo Concebra nas BRs 060 e 153, em Goiás, aumentaram nesta segunda-feira (19). Os trechos que devem passar por esse reajuste de preço estão localizados em Alexânia, no km 43,1 da BR-060; em Goianápolis, no km 107,9 da BR-060; em Professor Jamil, no km 553,1 da BR-153 e em Itumbiara no km 685,8 da BR-153.

O aumento de 6,35% foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), que justifica os novos preços com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), entre o período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Assim, os novos valores variam de R$ 2,70 a R$ 19, dependendo do tipo de veículo e de outras estruturas presentes nele, como o número de eixos.

A concessionária afirma que o reajuste considera a prestação de serviços de manutenção, operação e monitoramento das rodovias. A decisão foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em cinco de janeiro.

Atualização de valores

Praça de Pedágio 1 - Alexânia (Entorno do Distrito Federal)

Motocicletas – R$ 3,70

Automóvel - R$ 7,40

Caminhão e ônibus - R$ 14, 80

Eixo adicional (comercial) - R$ 7,40

Praça de Pedágio 2 - Goianápolis (Região Metropolitana de Goiânia)

Motocicletas – R$ 2,70

Automóvel - R$ 5,40

Caminhão e ônibus - R$ 10, 80

Eixo adicional (comercial) - R$ 5,40

Praça de Pedágio 3 – Professor Jamil (Região Sul de Goiás)

Motocicletas – R$ 3,95

Automóvel - R$ 7,90

Caminhão e ônibus - R$ 15, 80

Eixo adicional (comercial) - R$ 7,90

Praça de Pedágio 4 – Itumbiara (Região Sul de Goiás)

Motocicletas – R$ 4,75

Automóvel - R$ 9,50

Caminhão e ônibus - R$ 19

Eixo adicional (comercial) - R$ 9, 50