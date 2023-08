Pedágios na BR-050 ficam mais caros; veja trechos

A Ecovias 050, empresa responsável pelo trecho da BR-050 que fica no Sudeste do estado, aumentou o valor cobrado nos pedágios. Duas praças começam a cobrar um preço R$ 0,10 maior a partir desta sexta-feira (18). A passagem pelo ponto de Ipameri começa a custar R$ 8,40 enquanto a taxa do ponto de Campo Alegre chega aos R$ 9,00.

O trecho da rodovia em Goiás dá acesso a municípios como Catalão, Araguari e Cristalina. Os valores cobrados nos pedágios têm revisão anual, e o aumento deste ano foi aprovado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Esse mesmo reajuste também vale para as praças mineiras da mesma rodovia.

Apesar do aumento no valor cobrado para manutenção do trecho da rodovia, os motoristas que passam pela região não estão totalmente satisfeitos com o serviço prestado. Alguns condutores disseram à TV Anhanguera que ainda é possível encontrar buracos, ondulações e sinalização mal feita na pista.

A gente ainda se depara com algumas situações na pista assim, que não condiz com o que se paga”, afirmou um condutor.

A principal reclamação dos motoristas é o atraso na duplicação da BR 050 no trecho urbano de Catalão. Segundo apuração da TV Anhanguera, a obra está com quatro anos de atraso e tem retomada prevista para o segundo semestre deste ano.

Em nota, a Ecovias 050 afirma que realiza vistorias e melhorias cotidianas na via, além de seguir cronograma pré-estabelecido de manutenções. Por fim, a companhia reforça aos motoristas que qualquer solicitação de serviços operacionais ou alerta de intercorrência na BR 050 podem ser feitos pelo telefone (que também é WhatsApp) 0800 940 0700.