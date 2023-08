Pedreiro morre após cair em obra de condomínio de luxo em Aparecida de Goiânia

Um pedreiro morreu após cair de uma altura de aproximadamente 2,5 metros durante uma obra em uma casa de um condomínio fechado, em Aparecida de Goiânia, onde ele trabalhava nesta quarta-feira (30).

O Daqui entrou em contato com a administração do condomínio Jardins Sevilha e com a Construtora FGR, mas não obteve retorno até o fechamento desta matéria.

Segundo informações da TV Anhanguera, o pedreiro não era funcionário do condomínio, já que ele foi contratado pelo engenheiro da obra de uma casa. Ele estava fazendo um serviço na laje da residência, quando a escada quebrou e ele caiu.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, que chegou a ser acionado, o homem já estava inconsciente quando a corporação chegou ao local. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes mesmo de ser levado ao hospital.