Pedro Wilson assume Iphan em Goiás

O ex-prefeito de Goiânia e ex-deputado federal Pedro Wilson Guimarães (PT) assumirá até segunda-feira (15) a superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Goiás. No próximo domingo ele já vai a Brasília para participar de reunião com todos os superintendentes estaduais.

A escolha já havia sido anunciada por petistas goianos há mais de 15 dias, mas Pedro Wilson diz que a demora na nomeação ocorreu por atraso na providência de documentos.

O cargo estava sendo ocupado interinamente por Renata Barros, que assumiu o lugar de Allysson Cabral, cuja indicação - feita pelo deputado federal Professor Alcides Ribeiro (PL) -

gerou polêmica no governo de Jair Bolsonaro (PL) pela falta de qualificação e experiência na área.

Advodado, sociólogo e professor universitário, Pedro Wilson também foi vereador de Goiânia. Ele conta que foi convidado inicialmente para cargo no Ministério da Agricultura, mas não entende ter qualificação para a área.