Pepsico vende Mabel para a Camil Alimentos

A Camil Alimentos é a nova proprietária dos biscoitos Mabel e do licenciamento da marca Toddy para cookies. O fechamento do negócio com a Pepsico do Brasil marca a entrada da Camil no mercado de bolachas e biscoitos e também inclui as marcas Doce Vida, Mirabel, Elbi’s e Pavesino, além das duas fábricas da Mabel, em Aparecida de Goiânia e em Itaporanga D’Ajuda (SE), que somam 800 colaboradores, e de uma linha de produção de cookies que será transferida de uma planta em Sorocaba para Sergipe.

A empresa comunicou a aquisição ao mercado oficialmente nesta terça-feira (23), por meio de comunicado de Fato Relevante. A PepsiCo adquiriu a Mabel em 2011, pagando cerca de R$ 800 milhões pelo negócio, que na época faturava em torno de R$ 450 milhões por ano. Mas, agora, a aquisição teria sido feita por bem menos: cerca de R$ 200 milhões, segundo informações de mercado, apesar do valor não ter sido oficialmente divulgado. A operação ainda deve ser aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

No comunicado aos acionistas e ao mercado, o diretor Financeiro e de Relações com Investidores da Camil Alimentos, Flávio Jardim Vargas, afirma que a aquisição reforça a estratégia de expansão geográfica para crescimento da Camil em regiões complementares às operações atuais, além de incluir no portfólio produtos de alto valor agregado, com sinergias atreladas ao modelo de negócios de cross-selling e ganhos de escala. "Essa aquisição reforça a estratégia de expansão da Companhia de identificar, adquirir e integrar operações e ativos estratégicos para expansão do portfólio de marcas e produtos na América Latina, dando preferência por marcas líderes no mercado", explica.

Marca Toddy

De acordo com o comunicado da Camil, a transação também estabelece o licenciamento pela Pepsico para a Camil da marca “Toddy” para cookies pelo prazo de 10 anos, e a aquisição dos ativos que compõem a linha de produção da marca “Toddy” para cookies. De acordo com o diretor, a diversidade de negócios, além de reduzir o risco e aumentar a sinergia estrutural e de custos, permite ganho de escala e maior expertise em diferentes modelos de distribuição, suprimentos e trade marketing.

A companhia nasceu da produção de arroz e feijão, que hoje representam 35% do negócio, e vem crescendo com aquisições de marcas cafés, massas e produtos saudáveis. O mercado aprovou a movimentação e as ações da Camil registraram altas ontem. Com a aquisição, a Camil tem cerca de 7% de market share no mercado de massas e 7% do mercado de biscoitos e bolachas no Brasil. A Camil já havia adquirido a indústria de massas Santa Amália, em agosto do ano passado.