Pequi será distribuído de graça para famílias goianas após recorde na colheita, anuncia Emater

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária (Emater Goiás) anunciou a distribuição de pequi de graça para famílias goianas após atingir um recorde na colheita da última safra. As doações serão feitas para pessoas em situação de vulnerabilidade social por meio do Banco de Alimentos da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG).

O anúncio foi feito nesta terça-feira (25). No ano passado, a instituição colheu mais de 10 toneladas de pequi, e destes, doou 7,5 toneladas para a OVG. Para a safra de 2024, a expectativa da Emater é repetir a doação em quantidade igual ou superior a de 2023.

Os frutos que serão doados são cultivados na Estação Experimental Nativas do Cerrado da sede do órgão, em Goiânia. Neste local, estão plantados cerca de mil pés do pequi.

A Emater possui o maior banco de germoplasma de pequi no mundo, onde reúne diferentes variedades de pequi encontradas na natureza, em diversas cidades e estados, por meio de clonagem e enxertia. As plantas que fazem parte do banco estão distribuídas nas unidades de pesquisa da agência em Goiânia, Anápolis, Porangatu e Araçu.

Como receber alimentos da OVG

As entidades ou pessoas físicas que necessitam receber doações ou benefícios da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) devem procurar atendimento diretamente na sede da organização, localizada na Rua T-14, nº 249, no Setor Bueno, em Goiânia. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Para fazer o cadastro, o membro da família precisa estar obrigatoriamente inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e as entidades devem apresentar Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ).

O Banco de Alimentos, segundo a OVG, beneficia milhares de pessoas vulneráveis, muitas delas sem nenhuma fonte de renda. As frutas, legumes e verduras são separadas e higienizadas antes da doação para garantir a qualidade dos produtos e a dignidade de quem os recebe.