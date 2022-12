Período de matrículas na rede estadual de ensino termina no próximo domingo (11)

Termina neste domingo (11) o período de solicitação de matrícula para o ano letivo de 2023 na rede estadual de ensino. O Governo de Goiás, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), já registrou, até o momento, 425.120 matrículas. São 331.679 renovações, 27.860 transferências e 65.592 solicitações de novas vagas.

A solicitação de matrícula só é necessária para novos alunos e os interessados devem realizar o procedimento no site www.matricula.go.gov.br, clicando na opção “Solicitar matrícula”. É preciso fornecer dados pessoais, endereço, telefone, curso, série e turno desejados, além de três opções de escolas onde o estudante deseja pleitear a vaga. As escolas e as sedes das Coordenações Regionais de Educação (CREs) colocaram suas estruturas de informática à disposição das famílias que não têm acesso à internet para garantir a matrícula de todos os interessados.

Entre os dias 19 e 23 de dezembro, os novos alunos devem realizar a confirmação da matrícula indo até a escola indicada para apresentar os documentos pessoais (CPF, RG e certidão de nascimento ou de casamento), além de comprovante de endereço e escolaridade (histórico escolar e/ou declaração). Após o procedimento, poderão consultar o nome da instituição de ensino na qual a vaga será disponibilizada no site www.matricula.go.gov.br.

Renovação

Quem já é estudante da rede estadual de ensino e precisa renovar o cadastramento ou solicitar a transferência de unidade também tem até o dia 11 de dezembro. Para realizar a renovação é necessário preencher o Termo de Renovação, disponível em todas as escolas, com assinatura dos pais ou responsáveis.

Caso o estudante não tenha interesse em permanecer na mesma instituição deverá solicitar a Transferência por Interesse Próprio (TIP). O procedimento é feito na escola na qual o aluno está matriculado, devendo este indicar três opções de unidades na qual deseja pleitear a vaga.