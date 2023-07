Personal trainer de 22 anos é encontrado morto dentro de casa

Colaborou: Larissa Feitosa

O personal trainer Daniel Ribeiro da Silva, de 22 anos, foi encontrado morto dentro de casa, em Goiânia. A causa da morte ainda não foi confirmada, mas, segundo o Corpo de Bombeiros, a princípio trata-se de uma parada cardíaca.

O caso aconteceu na tarde de terça-feira (4), no Jardim Nova Esperança. De acordo com os bombeiros, o jovem foi encontrado por uma familiar deitado na cama já sem apresentar os sinais vitais. A equipe realizou massagem para reanimação cardiorrespiratória, mas não obteve sucesso. Com isso, o corpo ficou aos cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

À reportagem, a Polícia Científica informou que a família do personal já recolheu o corpo para velório e sepultamento. Já a confirmação da causa da morte deve ser dada após o resultado do laudo cadavérico, que não tem prazo definido para ser concluído.

A reportagem tentou contato pelas redes sociais com os familiares do jovem, mas até o momento da publicação não obteve retorno.

Na internet, Daniel chegou a publicar um vídeo mostrando como a fisioterapia e os exercícios físicos foram fundamentais na sua recuperação após um acidente com motocicleta, ocorrido há um ano. “Dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários”, disse à época o personal na publicação.