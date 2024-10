Pesquisa do Procon Goiás aponta variação de até 574% em preço de flores

Dia de Finados é sábado (2) e próximo a esta data, tradicionalmente, há um aumento no comércio de flores e coroa de flores. Para auxiliar o consumidor, o Procon Goiás realizou pesquisa de preços com os produtos mais procurados neste período. Levantamento foi feito, entre os dias 15 e 21 de outubro, com 34 itens de 18 estabelecimentos comerciais situados em várias regiões de Goiânia.

A maior variação de preço foi de 574,16% e ocorreu no vaso de Bola Belga, encontrado de R$ 8,90 a R$ 60. Outro item com grande variação, de mais de 495%, foi a dúzia de rosas brancas, com menor preço de R$ 16,80 e maior de R$ 100. Um item bastante procurado nesse período, a dúzia de rosas vermelhas apresentou oscilação de pouco mais de 375%, vendida de R$ 16,80 a R$ 80.

Variação anual

A pesquisa também mostra a variação anual dos produtos. Em relação a 2023, alguns tiveram aumento como o vaso de margarida campestre, que oscilou mais de 88%. Ano passado, a flor tinha preço médio de R$ 19,13 e este ano de R$ 36.

Mas alguns itens apresentaram queda nos preços em se comparados a 2023. É o caso da dúzia de gérbera, que ano passado tinha preço médio de R$ 86,67 e, em 2024, de R$ 46,38, queda de mais de 45%.

Orientações

O Procon Goiás orienta que o consumidor realmente pesquise antes da compra de qualquer produto. É importante analisar os preços entre os estabelecimentos, já que a variação dos valores é significativa, além de observar a qualidade dos itens.

Com relação às flores, a orientação é que, se possível, sejam adquiridas com antecedência. Evite também a compra dos ambulantes que ficam nas portas dos cemitérios. Isso porque há a tendência dos preços serem mais elevados no Dia de Finados.

Na hora da compra, o consumidor deve estar atento aos produtos em exposição, pois eles devem apresentar os preços de forma clara. Se existe a opção de parcelamento, a mercadoria deve conter os dois preços: o total à vista e o valor final parcelado com juros. O lojista deve informar também quais são os juros praticados, número e periodicidade das prestações.