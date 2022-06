Pesquisa mostra que 71% dos goianienses pretendem presentear no Dia dos Namorados

A intenção de compra tem animado os comerciantes para um Dia dos Namorados de retomada. Isso porque, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia, divulgada nesta quinta-feira (02), 71% dos consumidores na capital pretendem presentear na data comemorada no dia 12 de junho. A estimativa supera o resultado nacional (57%) divulgado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL).

Porém, quem mais deve ganhar presente neste ano são os casados ou noivos, que representam mais da metade dos futuros presenteados (53%). Depois, aparecem os namorados (36%), seguidos pelos relacionamentos menos formais como “ficante” ou “crush” (8%). Os amigos (3%) também entram na lista, conforme apontam os goianienses entrevistados pela pesquisa.

De acordo com o coordenador da CDL Goiânia, Felipe Teles, a intenção de compra é positiva e demonstra que há cenário para que lojistas ainda se organizem para aproveitar o apelo da data. “Há grande expectativa até porque existe um interesse em presentear que ficou represado durante a pandemia, por vários motivos não foi possível em algumas ocasiões”, defende.

Perfil

Com o levantamento, comerciantes também conseguem observar o perfil dos apaixonados que vão às compras para planejar as estratégias. A faixa etária entre 29 e 60 anos representa 82% da intenção de compra, o que pode justificar, por exemplo, o maior investimento por parte dos casados e noivos. “Isso é importante para atuar de forma positiva e planejada para oferecer o que o consumidor procura”, orienta Felipe.

Os mais jovens de 18 a 28 anos, por outro lado, representam 40% dos que não têm intenção de presentear. Com a idade, os presentes desejados também mudam. Na média, roupas e calçados são os itens preferidos (36%), seguidos por perfumes e cosméticos (19%) e por relógios, joias e acessórios (18%). Chocolates, cestas e flores aparecem com 11%.

Este último, aliás, é mais uma preferência dos casais mais velhos, de 51 a 60 anos. Para esse grupo, as outras opções são perfumes, cosméticos, roupas e calçados. Enquanto os mais jovens têm maior variedade de escolhas, de produtos sensuais a eletrônicos. Ao analisar a diferença das preferências e também o momento da economia, foi que a proprietária da 3 Elas Semijoias, Daniela Mumbach, decidiu preparar kits de valores variados especialmente para a data.

“Acredito que as pessoas estão mais animadas este ano, ficamos atentos às pesquisas e vimos que as pessoas querem gastar o mesmo valor do ano passado, por isso demos opções para não deixar passar batido”, revela. Para montar esses kits, outra estratégia da empresária foi a escolha de peças mais delicadas, que ajudam os homens, que são considerados mais indecisos. Eles, aliás, possuem maior preferência por joias e acessórios do que as mulheres, segundo a pesquisa da CDL Goiânia.

Preço

Mesmo com otimismo dos lojistas, a pesquisa conseguiu identificar que 80% dos consumidores vão realizar pesquisas de preço antes de efetivar a compra. Além disso, 36% afirmaram que o investimento será na mesma faixa de preço de 2021. “Isso não significa que vão comprar a mesma coisa, por isso é preciso entender o perfil e colocar em visibilidade o que tem o valor desse investimento para que se tenha venda. Por isso, é atrativo liquidar estoque, ter promoção”, indica Felipe Teles diante do cenário de aumento nos valores de diversos produtos.

Por outro lado, ele também lembra que há 24% que investirão menos e 23% que pretendem gastar até mais. “A expectativa para 2022 ainda assim é melhor, especialmente pela questão do impacto da pandemia. Em 2021, ainda não estava tão bem como ficamos agora.” Ele alerta que outro ponto importante para os comerciantes é observar a diversidade de opções de pagamento.

O cartão de crédito é preferido para a data (32%), como mostrou a pesquisa, depois aparece a opção de pagar à vista por meio do cartão de débito (18%), pelo PIX (17%), cartão de crédito à vista (16%) e dinheiro (16%).

Local de compra

Já os locais favoritos para comprar o presente do namorado ou namorada é o shopping em Goiânia. Por isso, esses centros de compra também reúnem atrativos para incentivar o consumo. Um dos exemplos é o Goiânia Shopping, que fará sorteio de carro, um Jeep Compass 1.3 Turbo Sport, a cada R$600 de compras. Além disso, foi instalado no local um painel para fotos e para amarrar fitinhas que simbolizam a eternização do amor.

O Araguaia Shopping é outro local em que haverá incentivos. Acima de R$500, as notas fiscais podem ser trocadas por um fone de ouvido bluetooth. Pela pesquisa da CDL Goiânia, os shoppings são a preferência de 32%, diferente do que ocorre no cenário nacional – a média brasileira coloca a internet (30%) como principal local. No caso dos goianienses, a compra online representa (27%) e as as lojas de rua são opção apenas para 16% dos entrevistados.

Já em relação ao fluxo dessas compras, o movimento no comércio tende a ser mais intenso entre os dia 5 e 11 de junho (44%). Contudo, 11% também pretende adquirir o presente somente na véspera. O que conta para a decisão da compra são: preço (30%) e qualidade (24%). A entrega de brindes (1%) ou a disponibilidade de estacionamento (2%) não foram apontados como fatores tão relevantes para influenciar na decisão de consumo.