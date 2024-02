Picada de escorpião: entenda por que soro ajuda no tratamento e evita mortes

A morte de Felipe Souza Santos, de 7 anos, depois de ser picado por um escorpião em Professor Jamil, no sul de Goiás, despertou um alerta sobre a importância do soro antiescorpiônico e como ele ajuda no tratamento para evitar mortes. Entenda abaixo o que é esse soro, como ele atua no organismo e quando deve ser aplicado.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) informou que em 2023 foram registrados 5.238 acidentes com escorpiões e apenas uma morte. Em 2024, conforme a SES afirma que houve apenas um registro de morte.

O que é o soro antiescorpiônico

Segundo a médica plantonista do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (CIATox-Go), Clarissa Duarte, o soro antiescorpiônico é o próprio anticorpo e é aplicado no paciente para neutralizar o veneno do escorpião. Assim, ele costuma agir imediatamente.

"No caso do soro antiescorpiônico, é o próprio anticorpo que é aplicado no paciente para neutralizar o veneno do escorpião, é como se fosse a imunidade já pronta”, explica a médica.

Conforme Clarissa, cada 1 ml do soro neutraliza 1 mg do veneno. Em casos moderados, são aplicadas três ampolas, cada uma de 5 ml. Em casos graves, são seis ampolas.

Quando tomar o soro antiescorpiônico

De acordo com o doutor em zoologia e especialista em animais venenosos e toxinas animais, Nelson Jorge da Silva Júnior, existe uma confusão sobre quando tomar o soro antiescorpiônico. Geralmente as pessoas acham que foi picado devem tomar, mas quem diz se a aplicação do soro é necessária, é o médico após fazer uma avaliação.

"Se a pessoa foi picada ela deve limpar o local e ir para o hospital. Lá, ela passa por avaliação que vai dizer se o quadro é leve, moderado ou grave, de acordo com os sintomas. Aí o médico diz se vai aplicar o soro ou não”, explica Nelson Jorge.

Em um acidente leve, a médica explica que não é necessário aplicar o soro. São aplicados remédios para a dor e para os sintomas causados pela dor, como vômito e taquicardia. Além disso, o paciente deve ficar em observação.

Clarissa afirma que não existe um tempo definido para a aplicação do soro, mas ressalta que o quanto antes ele for aplicado, melhor para o paciente.

"Se sabe que quanto mais precocemente administrado o soro, menor a gravidade do quadro, menor a chance de o paciente complicar”, afirma Clarissa.

Segundo Nelson Jorge, o soro é o mesmo para todos os tipos de escorpião e neutraliza todos os venenos conhecidos.

Ação do veneno

Conforme Nelson Jorge, o escorpião é um animal pequeno por isso a ação do veneno dele ocorre de acordo com o tamanho do corpo da pessoa. Por esse motivo, as crianças e os idosos são mais suscetíveis.

"O veneno causa um problema neurotóxico, a pessoa entra em um estado que afeta todo o sistema neurológico, de sensibilidade e funcionamento de uma série do órgãos", afirma o doutor.

Escorpião-amarelo

Nelson Jorge afirma que em Goiânia existe vários tipos de escorpiões, mas o amarelo é o mais perigoso deles justamente porque ele fica próximo e até dentro das casas, possibilitando a ocorrência de acidentes.

"Ele fica nas cidades porque é um animal que domiciliou por causa do lixo. Ele tem uma capacidade de reprodução muito maior do que qualquer escorpião do Brasil e se reproduz muito rápido, então, acidentes acontecem”, explica o doutor.

Prevenção

Nelson Jorge afirma que o escorpião amarelo já está instalado em Goiânia, mas é possível evitar os acidentes com os animais, cuidando do lixo das casas. “Se tiver uma coleta de lixo e não deixar lixo orgânico no chão, não atrai o escorpião que está na cidade”, pontua.