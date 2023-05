Pintura artística no viaduto da T-63 em Goiânia deve começar em 30 dias

A Prefeitura de Goiânia estima que em até 30 dias deverá começar a implantar as obras de arte no Viaduto João Alves de Queiroz, na confluência das avenidas T-63 e 85, dentro do projeto de Arte Urbana. Serão 12 painéis de 100 metros quadrados (m²) cada, de acordo com o chamamento dos artistas selecionados em processo que iniciou em setembro do ano passado. A promessa de cobrir a estrutura do viaduto com arte urbana, em pinturas de grafite, ocorreu após o local sofrer um incêndio em julho do ano passado e o Paço Municipal ter decidido retirar todas as placas metálicas que recobriam a obra em razão da segurança.

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult), a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra), iniciou, nesta terça-feira (9/5), “as adequações na estrutura física com nivelamento e revestimento nas paredes do viaduto da T-63 para execução do projeto Arte Urbana”. A explicação era que esse trabalho inicial era preciso porque o concreto do viaduto era irregular e continha imperfeições sob o ponto de vista dos artistas para que as obras pudessem ser realizadas com maior qualidade.

“Foi preciso aguardar essa seleção, passar os dias mais chuvosos, esperamos também o andamento e conclusão do processo de compra e locação de materiais e equipamentos. Agora, em parceria com a Seinfra, estamos adequando a estrutura das paredes do viaduto, dando o pontapé no projeto, que deve começar a receber a pintura artística no prazo máximo de 30 dias”, afirmou o secretário de Cultura, Zander Fábio em comunicado feito à imprensa. O serviço que está sendo realizado é a limpeza, pintura de base e restauração.

Dispensa de licitação

Em março deste ano, no Diário Oficial do Município consta uma autorização do secretário Zander Fábio, para que a Secult realize um contrato, com dispensa de licitação, com a empresa Ello Tintas, no valor de R$ 55.776,40. O documento informa que o acordo se dá “para aquisição de material de pintura destinado para a execução de 12 painéis artísticos” em grafite. O informativo mostra ainda que cada painel será de 100 metros quadrados (m²), totalizando a área de 1.200 m², na fachada do Viaduto João Alves de Queiroz.

Os 12 grafiteiros que foram selecionados via credenciamento pela Secult e o processo de contrato aguardam a execução da obra para que o pagamento seja efetuado com cachê de 300 reais por metro quadrado, conforme o edital 02/2022 de Credenciamento de Artistas