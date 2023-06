Planetário da UFG reabre com novidades em Goiânia

Com os espectadores devidamente acomodados em suas poltronas na hora da sessão, o espetáculo começa. Aqui, as grandes atrações da noite são o céu, as estrelas e os planetas. Após três anos de portas fechadas desde que a pandemia de Covid-19 se instalou, a sala do Planetário Juan Bernardino Marques Barrio da Universidade Federal de Goiás (UFG) volta a receber o público em geral, dessa vez em novo dia e horário: sempre às quintas-feiras, em sessão única que começa às 19h30. O ingresso custa R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada), com pagamento feito na bilheteria do espaço somente em dinheiro.

O espaço preparou uma nova apresentação para o retorno em 2023, intitulado O céu de Goiânia e o Sistema Solar. De portas reabertas desde o dia 15, já foram realizadas duas sessões com sucesso de público, conta Rafael Miloni Santucci, diretor do local. “No primeiro dia funcionamos com a capacidade máxima da sala, os ingressos esgotaram uns 15 minutos antes da sessão. E no segundo dia, se não lotou, acho que devem ter sobrado só uns cinco ingressos”, diz.

O diretor explica que a nova apresentação é voltada para todos os públicos e baseada na sessão mais passada no planetário, que é sobre o sistema solar. “Atualizamos essa apresentação, colocando todas as descobertas e informações mais recentes sobre o sistema solar. Na primeira parte da sessão, a gente sempre faz um reconhecimento do céu do dia em que a pessoa está aqui no planetário, para que ela aprenda a reconhecer um pouquinho do que está visível naquela noite”, explica.

Além do reconhecimento do céu de Goiânia no momento em que a visita acontece, o planetário também insere algumas informações regionais quando possível. “Entre os temas, por exemplo, estão as estrelas que estão na bandeira do Estado de Goiás e qual é a estrela que representa Goiás na bandeira do Brasil. Se elas estiverem visíveis no céu no dia, as pessoas também vão conseguir entender um pouco do que significa”, destaca.

As sessões têm classificação indicativa livre, apesar de não serem muito recomendadas para crianças muito pequenas devido às condições do ambiente. “A sessão em si é mais voltada para o público jovem e adulto, não é tão infantil, mas não tem nenhum tipo de linguagem problemática ou cenas que comprometam a visitação de crianças. A ressalva é apenas para crianças muito pequenas, de colo, que podem se assustar com o ambiente escuro, a sala mais fria, etc.”, explica Rafael.

A maior demanda de visitações que o Planetário da UFG possui é de escolas, que precisam realizar o agendamento das turmas com antecedência por intermédio do telefone 3225-8085. O espaço funciona para esse público de terça a sábado, em diversos horários. “As turmas sempre vão ter acesso a agendar o mês corrente se tiver vagas e ao mês seguinte”, explica.

Recomendações

A bilheteria do planetário às quintas-feiras abre às 18h30, com sessão marcada para começar às 19h30. O espaço destaca alguns pontos importantes para a visitação, sendo o primeiro deles o pagamento somente em dinheiro. “Então, mesmo que as pessoas estejam acostumadas com a facilidade do Pix, cartões e tudo mais, a nossa conta é gerenciada por uma empresa que não dá alternativa a não ser essa forma de pagamento em dinheiro”, explica o diretor do espaço.

“Outro detalhe crucial é que não tem estacionamento próximo. Na Avenida Contorno, aqui em frente, é terminantemente proibido estacionar - e dão multa mesmo. Então, as pessoas têm de vir preparadas para chegar com alguma antecedência”, recomenda.

Recomendações

A bilheteria do planetário às quintas-feiras abre às 18h30, com sessão marcada para começar às 19h30. O espaço destaca alguns pontos importantes para a visitação, sendo o primeiro deles o pagamento somente em dinheiro. “Então, mesmo que as pessoas estejam acostumadas com a facilidade do Pix, cartões e tudo mais, a nossa conta é gerenciada por uma empresa que não dá alternativa a não ser essa forma de pagamento em dinheiro”, explica o diretor do espaço. “Outro detalhe crucial é que não tem estacionamento próximo. Na Avenida Contorno, aqui em frente, é terminantemente proibido estacionar - e dão multa mesmo. Então as pessoas têm que vir preparadas para chegar com alguma antecedência”, recomenda.



Retorno seguro

O Planetário UFG fechou as portas para visitação com a pandemia de Covid-19, em 2020, culminando também na dispensa do porteiro que trabalhava no local. Esse funcionário auxiliava em um problema de segurança que o espaço enfrentava: um fosso de aproximadamente três metros de profundidade por onde passa o trenzinho do Parque Mutirama, mas que não possuía proteção para os visitantes do planetário. Por esse motivo, mesmo com a liberação para o público voltar a frequentar o local, a coordenação do espaço decidiu voltar a funcionar em 2022 somente para receber estudantes.



"Mesmo falando por vários com a Prefeitura e com a universidade, ninguém se mexeu. Prometiam ajudar, mas houve troca de gestão de um, gestão de outro”, conta Rafael. "A gente funciona graças à venda de ingressos. Nossa arrecadação de bilheteria é completamente revertida para a manutenção do espaço", diz. “Com a questão da segurança da área externa resolvida, conseguimos voltar com a capacidade máxima”.



Cinco décadas

Um planetário projeta um céu noturno artificial no teto de sua cúpula, simulando uma noite sem nuvens e poluição que permitem enxergar detalhes surpreendentes do espaço. Difícil encontrar quem não tenha se encantado em uma primeira visita a um planetário na infância. A cantora Rita Lee (1947-2023) tinha uma relação tão especial desde a infância com o planetário do Ibirapuera, em São Paulo, que a família decidiu fazer seu velório no espaço em maio deste ano.



O Planetário Juan Bernardino Marques Barrio da Universidade Federal de Goiás (UFG) foi inaugurado no dia 23 de outubro de 1970, em uma área dentro do Parque Mutirama. Foi o primeiro planetário da região Centro-Oeste, o terceiro do Brasil e o décimo quarto da América Latina e, ainda hoje, possui o Spacemaster (modelo de planetário) mais antigo em funcionamento no país, desde a década de 1970.



SERVIÇO

Local: Planetário UFG

Endereço: Avenida Contorno, 900 - Setor Central

Sessões públicas: às quintas-feiras, às 19h30

Ingressos: R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia). Pagamento somente em dinheiro.

Agendamento para escolas: 3225-8085

Informações: www.planetario.ufg.br e @planetario.ufg