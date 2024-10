PM é baleado e assaltante morre durante confronto na BR-153, em Anápolis

Um policial militar que estava de folga sofreu uma tentativa de assalto na BR-153, no bairro Jardim das Américas, em Anápolis, na manhã de terça-feira (3). Segundo a Polícia Militar (PM), o suspeito efetuou um disparo que atingiu a perna do policial, que reagiu e “neutralizou o agressor”, que morreu no local.

O policial foi levado ao hospital pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e está “fora de perigo”, conforme nota. Como o nome dele não foi divulgado, o jornal não conseguiu solicitar o estado de saúde ao hospital.

Segundo a PM, o suspeito teria furtado um veículo e estava o conduzindo em alta velocidade pela contramão da BR-153. Ele ainda teria atirado de dentro do veículo em direção aos carros que estavam no sentido oposto a ele, na via correta. Depois disso, ele teria tentado roubar o carro onde estava o policial.

Com o suspeito, foi apreendida uma espingarda, utilizada no momento do crime, informou a PM. A Polícia Judiciária deve investigar o caso e as circunstâncias do ocorrido.

Nota da PM na íntegra

"Na manhã desta terça-feira (03/10), no bairro Jardim das Américas, em Anápolis, um indivíduo armado subtraiu um veículo e o conduziu em alta velocidade pela contramão da BR-153. Em seguida, o suspeito parou o carro e efetuou disparos de dentro do veículo, direcionados aos veículos que vinham no sentido oposto.

Logo após, o indivíduo tentou roubar outro veículo à força, que estava ocupado por um policial militar de folga. Ao perceber a presença do policial, o suspeito efetuou um disparo que atingiu a perna do agente. O policial, em legítima defesa, reagiu e neutralizou o agressor.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e o policial foi encaminhado ao hospital e encontra-se fora de perigo. O autor não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local.

Com o agressor, foi apreendida uma espingarda utilizada no crime.

A investigação está sob a responsabilidade da Polícia Judiciária, que segue apurando as circunstâncias do ocorrido.

Goiânia, 03/10/24.

Dayse Pereira Vaz Veiga - Major PM

Oficial de Comunicação da PM5."