PM é flagrado agredindo aluno dentro de colégio militar em Aparecida de Goiânia

Um sargento da Polícia Militar de Goiás (PMGO) foi flagrado agredindo um aluno no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás Mansões Paraíso, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana de Goiânia. Um vídeo gravado por um aluno mostra o momento em que o policial dá vários empurrões, puxa a camisa e braço do adolescente e até aperta a nuca.

O caso aconteceu na manhã de terça-feira (19), após uma briga generalizada durante um jogo esportivo de interclasse. De acordo uma testemunha, que não quis se identificar, durante a partida de futebol, jogadores e torcedores começaram a discutir “porém não teve nenhum tipo de agressão entre os alunos, mas apenas gritos e alguns alunos ‘peitando’ o outro”.

O jovem que aparece nas imagens sendo agredido teria tentado separar a briga e não estava no jogo, segundo a fonte. “O aluno do vídeo estava indo [para a sala], mas o policial ficou empurrando ele, até colocou o menino no ombro”, disse a fonte.

Além disso, duas alunas que registraram toda a ação pelo celular também foram conduzidas para a sala “por terem gravado”. As duas turmas que estavam no jogo foram desclassificadas, conforme a testemunha.

Procurada pelo Daqui, a Polícia Militar informou, em nota, que assim que o Comando de Ensino da Corporação tomou conhecimento do ocorrido, afastou o policial de suas atividades e que foi instaurado um Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

Por não terem o nome divulgado, o jornal não conseguiu localizar a defesa do PM para se posicionar até a última atualização desta reportagem.

Veja na íntegra a nota da PM:

Em resposta à solicitação de nota sobre fato ocorrido no Colégio Estadual da Polícia Militar de Goiás, unidade Mansões Paraíso, localizado em Aparecida de Goiânia, a PMGO informa que:

Assim que o Comando de Ensino da Corporação tomou conhecimento do ocorrido, determinou o afastamento cautelar do policial militar de suas atividades laborais. Além disso, objetivando apurar a situação em deslinde, foi solicitado ao Comando de Correições e Disciplina da Instituição a instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD).

A Polícia Militar de Goiás reitera que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros.