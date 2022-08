PM abre caminho até hospital para mulher que estava em trabalho de parto; veja vídeo

Uma parturiente foi ajudada pela Polícia Militar a chegar até a Maternidade Municipal Célia Câmara, em Goiânia, nesta quinta-feira (4). Andressa Vieira, de 28 anos, estava com a bolsa rompida e em trabalho de parto, quando tentou chamar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e não conseguiu falar. Com ajuda da irmã, ela solicitou um carro por aplicativo para levá-la até o hospital.

Como era horário de pico, por volta de 19h, o carro em que Andressa e a irmã estavam ficou preso no trânsito. Nas proximidades da Vila Brasília, elas avistaram uma viatura da Polícia Militar (PM). A irmã, então, desceu do carro e foi até a polícia pedir ajuda para Andressa, que já sentia muita dor.

"Eles ajudaram, fizeram os carros pararem e abriram espaço para eu passar. Eles ficaram na maternidade para eu ser atendida. Fui muito bem tratada. Depois que a neném nasceu eles voltaram para vê-la e a gente tirou foto. Foi muito bom. Só tenho que agradecer a eles", disse Andressa.