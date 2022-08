PM afasta policiais filmados em abordagem de homem encontrado morto após entrar em viatura

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) informou que pediu o afastamento dos policiais filmados abordando um homem encontrado morto horas após ser levado em uma viatura. De acordo com a PMGO, também foi determinada a abertura de um inquérito policial militar para apurar a conduta dos agentes.

O corpo de Henrique Alves Nogueira, de 28 anos, foi encontrado na última quinta-feira (11) em uma estrada de terra no setor Jardim Real Conquista, em Goiânia, após ele ser abordado e levado em uma viatura no bairro Jardim Europa, também na capital. Os policiais militares haviam informado que Henrique teria sido morto durante um confronto.

No entanto, câmeras de segurança registraram o momento em que o homem foi levado em uma viatura por policiais. Nas filmagens, ele aparece com a mesma roupa em que foi encontrado morto.

Por meio de nota, a PMGO reiterou que “não compactua com nenhum tipo de desvio de conduta e que o caso será apurado com o devido rigor”.

Investigação

O investigador à frente do caso, André Veloso, da Delegacia Estadual de Investigação de Homicídios (DIH), informou que no momento são realizadas as oitivas de testemunhas e a coleta de provas. “O passo a passo das investigações será aberto à população, mas as informações serão passadas no momento oportuno, para não atrapalhar”, afirmou.

A Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Goiás (OAB-GO) esteve na delegacia para acompanhar o caso. Segundo Veloso, o diálogo com a entidade “tem sido bastante tranquilo”.

“Eles se mostram preocupados com o desfecho e com a segurança da família. No momento, estamos recebendo as informações, mas as investigações são tratadas com cautela. É um caso especial, não é um caso qualquer. Meu cartório está 24 horas debruçado sobre isso”.

Versão dos policiais

No registro da PM, os agentes teriam relatado que Henrique havia sido abordado em uma motocicleta de cor prata no Jardim Real Conquista. Ainda contou que ele, que estaria na garupa da moto, teria atirado contra os militares.

Na versão, o condutor teria fugido e Henrique descido com uma mochila nas costas. Os militares afirmaram ter encontrado um revólver calibre 32 e uma grande quantidade de drogas, entre maconha, cocaína, crack e êxtase, com o homem.

Já a esposa de Henrique conta que ele havia saído para deixar o carro no mecânico e não retornou. O homem tinha passagem por roubo e tráfico, mas não tinha mandado de prisão aberto contra ele.