PM prende suspeito de agredir a ex-namorada e o filho de 1 mês em Goiânia

Um homem foi preso suspeito de agredir a ex-namorada e o filho de um mês de vida, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar, a vítima estava com o bebê no colo quando o suspeito a arrastou pelos cabelos e a criança caiu no chão. Em seguida, ela foi pisoteada, chutada e levou golpes de capacete.

O caso aconteceu no domingo (4). À polícia, a vítima contou que estava na casa da avó, que estava no trabalho, e quando saiu do banheiro encontrou o ex-namorado no quarto. Nesse momento ela teria pegado o bebê no colo, mas foi arrastada pelos cabelos por dois andares da casa e quando conseguiu se soltar e correu para socorrer o bebê.

De acordo com a PM, a mulher disse que encontrou o bebê no chão com um ferimento na cabeça e chorando muito. Após as agressões, o suspeito fugiu do local.

Neste momento, a vítima que é menor de idade, ligou para a avó pedindo ajuda. A mãe e o bebê foram levados para uma unidade de saúde no Jardim Novo Mundo, onde receberam os primeiros atendimentos.

A Polícia Militar informou que o bebê foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). O Daqui entrou em contato com a unidade de saúde para saber o estado de saúde do bebê, mas não teve retorno até a última atualização desta matéria.

O suspeito foi preso escondido na casa de um familiar e encaminhado para Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A vítima já tinha uma medida protetiva com ele.