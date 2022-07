PM salva bebê engasgado com leite em Anápolis

Um recém-nascido foi salvo por um policial militar na noite de sexta-feira (15), em Anápolis, a 60 km de Goiânia. O bebê de 16 dias de vida havia se engasgado com leite materno e não conseguia respirar.

Desesperados, os pais da criança entraram em contato com o Centro de Operações da Polícia Militar (Copom), que orientou sobre os procedimentos de desobstrução das vias respiratórias da criança. No entanto, diante do nervosismo, eles não conseguiram desengasgar a criança.

Policiais Militares do 28º BPM foram atender a ocorrência e encontraram o recém-nascido já com a face arroxeada. Com técnicas de salvamento, os agentes conseguiram salvar a criança.