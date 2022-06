PM suspeito de atirar em jovem em show de Henrique e Juliano tem prisão convertida em preventiva

O policial militar Pedro Henrique Cândido Negreiro, de 32 anos, suspeito de ter atirado contra Francis Júnior Ribeiro, de 27 anos, durante um show da dupla Henrique e Juliano, no último domingo (5), em Goiânia, teve a prisão convertida para preventiva durante audiência de custódia realizada na tarde desta terça-feira (7).

O policial agora deverá ser transferido para o Presídio Militar, conforme decidido pela juíza Ana Cláudia Veloso Magalhães, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Segundo a juíza, a conversão da prisão se dá pelo fato do militar não ter apresentado nenhum documento que comprove residência fixa na capital, onde o crime ocorreu. Sendo assim, de acordo com a decisão, “resta clara a necessidade de acautelamento do meio social”, ou seja, a prisão preventiva.

Francis Júnior Ribeiro, vítima dos disparos atribuídos a Pedro Henrique, está internado em estado grave no Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo). Segundo o boletim médico, o paciente passou por cirurgia no tórax e na mão esquerda. "Está internado na UTI, consciente, orientado e respira espontaneamente com auxílio de oxigênio".

A reportagem tentou contato com a defesa de Pedro Henrique mas não obteve resposta até o fechamento desta nota. O espaço segue aberto para manifestação

Tiros para se defender

Em depoimento na Central de Flagrantes, o policial confirmou que foi ao show, que ocorreu no estacionamento do Estádio Serra Dourada, e disse que só realizou os disparos para se defender. Segundo a versão de Pedro, ele atirou após uma pessoa tentar pegar sua arma, derrubá-lo no chão e agredi-lo.

Ele conta que, em um dado momento, notou uma mão em sua cintura. Ao segurá-la, o PM disse que foi puxado para trás e caiu, quando “foi agredido fisicamente pelo indivíduo” e outros dois. Segundo o militar, “para se defender, desferiu um disparo de arma de fogo”, mas “não percebeu” que o tiro havia acertado alguém.

O que diz a PM

Em nota, a Polícia Militar declarou que assim que tomou conhecimento do fato, “realizou diligências, identificou e prendeu em flagrante o autor dos disparos de arma de fogo, o qual foi conduzido e apresentado na Central de Flagrantes da Polícia Civil”.

“A Polícia Militar determinou, ainda, a abertura de Procedimento Administrativo Disciplinar para apurar as circunstâncias do fato. A corporação esclarece que não compactua com qualquer desvio de conduta praticado por seus membros e que o caso será apurado com o rigor devido”.

Já a organização do evento informou que o PM em questão “assinou o Termo de Responsabilidade/formulário de identificação de armamento para entrar com a arma registrada”. “Infelizmente, não podemos prever que coisas desta natureza aconteçam, mas tentamos evitar ao máximo, cumprindo todas as regras de segurança que nos são determinadas”, declarou.