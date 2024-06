Polícia Civil considera Maurício Sampaio foragido e faz buscas

O empresário Maurício Borges Sampaio, condenado como mandante do assassinato do radialista Valério Luiz de Oliveira, em 2012, é considerado foragido pela Polícia Civil (PC). O mandado de prisão foi expedido na última sexta-feira (14), mas a defesa de Sampaio alegou que ele está em viagem e que deve se apresentar na quinta-feira (20).

Ao Daqui, o advogado Ricardo Silva Naves, defesa de Maurício Sampaio, afirmou que reafirmou que " não há fuga, sobretudo porque ele já se encontrava e ainda se encontra em viagem, desde a semana anterior". Ele completa dizendo que a declaração da polícia teria "o propósito de criar factoides e tornar ainda mais aflitiva a vida da família. A troco de que iríamos declarar, tanto nos autos quanto publicamente, o propósito de se apresentar, se não fosse essa a sua intenção?! Algum receio de que esse grave equívoco seja reparado a tempo?!". (Confira a nota na íntegra)

No documento protocolado que afirma que Sampaio se apresentará quando retornar de viagem, o advogado explicou que Maurício teve “problemas” a serem resolvidos em relação a uma fazenda, que seria em Mato Grosso. Segundo o Ricardo Naves, ele está no local desde o início do mês e nega que tenha fugido.

Maurício Sampaio foi condenado em novembro de 2022, em júri popular, a 16 anos de prisão. Na época, ele chegou a ser preso, mas foi solto em razão de um habeas corpus acatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). Em abril deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) cassou este habeas corpus após manifestação do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO).

Em nota à imprensa, a PC afirma que “desde a expedição do mandado de prisão pelo Poder Judiciário, realiza diligências ininterruptas objetivando efetuar a prisão do condenado”.

Valério Luiz foi morto com seis tiros quando saía da rádio onde trabalhava, no Setor Serrinha, em Goiânia. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado pelas críticas que Valério fazia contra a diretoria do Atlético Goianiense, da qual Maurício Sampaio fazia parte.

Quatro dos cinco réus foram condenados 10 anos depois do crime. Além dele, Ademá Figueiredo Aguiar Filho, executor do crime, também foi condenado a mesma pena de Sampaio. Também foram condenados o empresário Urbano de Carvalho Malta e o comerciante Marcus Vinícius Pereira Xavier. A pena dos dois é de 14 anos de prisão cada, e eles continuam soltos até o trânsito em julgado. (Colaborou Gabriella Braga)

Nota da defesa na íntegra

"A defesa de Maurício Sampaio reafirma que não há fuga, sobretudo porque ele já se encontrava e ainda se encontra em viagem, desde a semana anterior.

Essa declaração da Polícia Civil, mais do que uma formalidade inócua (é necessário declarar alguém foragido para prendê-lo?), tem o propósito de criar factoides e tornar ainda mais aflitiva a vida da família.

A troco de que iríamos declarar, tanto nos autos quanto publicamente, o propósito de se apresentar, se não fosse essa a sua intenção?!

Algum receio de que esse grave equívoco seja reparado a tempo?!

Maurício Sampaio é homem de caráter, por isso não foge e jamais fugirá, ainda que dessa tamanha injustiça."