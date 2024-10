Polícia Civil vai investigar incêndio que atingiu gameleira da Avenida Araguaia

O incêndio na gameleira do centro da cidade não é o primeiro caso deste tipo registrado na capital. Em maio de 2022, a árvore do mesmo tipo, que ficava localizada na Rua 143, no setor Marista, foi extirpada devido a um incêndio criminoso. A referida árvore tinha mais de 50 anos e já tinha sido alvo de outros dois incêndios em 2020, situações que levaram a Amma a realizar uma poda, deixando-a com uma altura de 3 metros.

Em 2018, outra gameleira, que ficava na Praça Universitária, no setor Universitário, foi retirada devido aos graves danos causados por um incêndio. A árvore também já havia sido alvo de incêndios outras duas vezes.

Em 2016, foi a vez de uma árvore de mesmo exemplar ser extirpada no setor Negrão de Lima. À ocasião, o Corpo de Bombeiros atuou no local, mas isso não foi suficiente para salvar a gameleira.

Um incêndio também deu fim a uma gameleira que ficava na Avenida Paranaíba, entre a Rua 4 e a Avenida Anhanguera, no Centro de Goiânia. O exemplar era de 18 metros e era considerado um dos mais antigos da capital.



Nota da Agência Municipal do Meio Ambiente

"A Amma informa que autorizou a retirada de uma Gameleira- Ficus Doliaria na Avenida Araguaia com a Contorno, no Centro. A autorização realizada por técnicos leva em consideração os riscos de queda das galhas e da própria árvore após o incêndio que comprometeu toda a estrutura do exemplar arbóreo.

Foi constatado que o exemplar de Gameleira- Ficus Doliaria apresenta queimadura em seu miolo central, além disso o excesso de peso em sua formação pode agravar os riscos.

Após comprovação técnica, e em conformidade com a lei do Plano Diretor de Arborização Urbana que permite a retirada de árvores comprometidas, a Amma deferiu a autorização para retirada por parte da Coompanhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

É importante destacar que os motivos do incêndio cabem investigação por parte da Delegacia Estadual de Meio Ambiente (DEMA) e que se for comprovado incêndio criminoso, além de multa o responsável pode responder inquérito policial. Além da responsabilização na esfera administrativa, em caso de flagrantes com multa e apreensão do material utilizado na prática da infração, por parte da Amma, todos os casos penalizados pela Agência são encaminhados para a Delegacia Estadual de Meio Ambiente (DEMA). Somada a outras legislações, as multas para quem retira a árvore por completo, sem as devidas autorizações, podem variar de R$ 1.617 a R$ 5.579 conforme a gravidade do dano ambiental.

Vale ressaltar ainda que de forma preventiva, o morador de Goiânia deve abrir o processo de Poda e Retirada de Árvores em calçadas nas unidades do Atende Fácil ou na sede da Amma. Após o cadastro do pedido, analistas avaliam a solicitação, realizam a visita in loco para verificar as condições fitossanitárias do exemplar arbóreo, e emitem a autorização via sistema. A solicitação pode ser feita diretamente no site oficial do município: www.goiania.go.gov.br, por meio do sistema de Processo Eletrônico Digital (PED).

Após a emissão de parecer técnico por parte da Amma, a poda ou retirada da árvore é realizada pela Comurg.

Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) – Prefeitura de Goiânia"