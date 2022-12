Polícia começa a ouvir testemunhas do atropelamento que matou menino de 8 anos, em Goiânia

A Polícia Civil já começou a ouvir as testemunhas do atropelamento que vitimou uma criança de 8 anos, no último sábado (17), no Setor Esplanada dos Anicuns, em Goiânia. De acordo com a Delegacia de Crimes de Trânsito (Dict), além das testemunhas, a equipe do Corpo de Bombeiros Militar que prestou atendimento no local do acidente também será ouvida.

Segundo o delegado à frente do caso, Thiago Damasceno, ainda não há previsão para conclusão das investigações, já que, além dos depoimentos das testemunhas, é preciso aguardar o laudo da perícia realizada no local do atropelamento.

O delegado informou que há indícios de que o condutor, Francilei da Silva Jesus, pudesse ter consumido bebidas alcoólicas antes do atropelamento. Segundo Thiago, foi encontrado, no interior do carro, um copo com um pouco de líquido semelhante a cerveja.

Além disso, em depoimento, o pai da criança afirmou que o condutor estava visivelmente alterado ao tentar fugir do local. Francilei não realizou o teste do bafômetro por ter sido agredido pelo pai do menino após o acidente e encaminhado ao hospital.

Estado de saúde

Nesta segunda-feira (19), o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol) informou que o estado de saúde de Francilei da Silva Jesus segue gravíssimo. Ele continua internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com suporte de respiração mecânica e acompanhado pela equipe multiprofissional da unidade.