Polícia divulga foto do suspeito de matar irmãos em Bonópolis; vítimas tinham 5 e 7 anos

A Polícia Civil de Goiás identificou o homem apontado como principal suspeito de ter matado duas crianças em Bonópolis, na última quarta-feira (6). Reginaldo José Barbosa, de 37 anos, teve o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça após ter sido visto saindo da casa onde moravam os irmãos Ayla Luciene Jesus Nunes, de 5 anos, e Luiz Otávio Nunes Reis, de 7, carregando um saco.

Além dos homicídios, Reginaldo é procurado por suspeita de estupro, já que Ayla foi encontrada com sinais de violência sexual. Ele está foragido e pode estar em uma área de difícil acesso dentro do próprio município, segundo a polícia.

De acordo com o delegado que investiga o caso, Danilo Wendel, o suspeito não tem parentesco com a família. “Ele é da zona rural e anda com frequência na cidade”, explicou. O investigador disse ainda que a mãe estava trabalhando no horário do crime, por volta de 16h, e as crianças estavam sozinhas em casa. Nenhum vizinho teria ouvido os gritos.

Ayla Nunes foi encontrada já sem vida em uma saída da cidade - numa mata a 300 metros da casa – e apresentava sinais de violência sexual. Já o corpo de Luiz Otávio estava na propriedade da família e foi encontrado pela mãe. Ambos apresentavam marcas de cortes feitos com faca na região do pescoço.

Buscas

As buscas pelo possível autor do crime contam com o apoio da Polícia Militar do Tocantins, Polícia Civil de Goiás, Polícia Penal de Goiás e Polícia Rodoviária Federal. A equipe segue realizando cerco na região e cidades vizinhas.