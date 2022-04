Polícia divulga retrato falado de homem que estuprou mulher e a abandonou em bueiro

A Polícia Civil divulgou nesta terça-feira (26) o retrato falado do suspeito de amarrar, estuprar e abandonar uma mulher de 50 anos em um bueiro na cidade de Rio Verde, no Sudoeste Goiano. O crime aconteceu no último dia 18 de abril e a vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados por outro homem que passava pelo local. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher (Deam) da cidade.

O crime aconteceu no bairro Santo Antônio de Lisboa e depois de encontrada, a vítima foi encaminhada para atendimento médico. O suspeito ainda não foi identificado, mas um retrato falado foi desenvolvido com base na descrição feita pela mulher. Em depoimento, ela disse que ele é de estatura baixa, forte e também afirmou que na ocasião usava uma bermuda vermelha e uma blusa de cor laranja.

Quem tiver informações sobre o crime pode denunciar pelo 197 ou pelo disk-denúncia (62) 9 9862-9506. Não é necessário se identificar.