Polícia encontra corpo dentro de carro de mulher que sumiu junto com o marido em Goianira

Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (22) dentro de um carro, em uma mata entre Trindade e Goianira, na região metropolitana de Goiânia. O veículo é da pedagoga Fábia Cristina Santos e do marido dela, o caminhoneiro Wander José de Jesus. As informações foram confirmadas pela Polícia Civil (PC). O casal desapareceu após viagem para missa de 7º dia do pai da mulher.

O veículo foi multado no dia do desaparecimento, dia 9 de março, e transitava em alta velocidade na GO-469, em Abadia de Goiás, também na Região Metropolitana de Goiânia. A multa apontou que o carro ultrapassou 50% da velocidade permitida.

O corpo foi encontrado já em estado avançado de decomposição, por isso, a PC precisa de resultados de laudo da Polícia Científica para confirmar a identidade da vítima. "A Polícia Civil investiga a possibilidade do corpo ser de uma mulher que desapareceu com seu marido. A identificação, contudo, demanda perícia, uma vez que o corpo estava esqueletizado, em estado avançado de decomposição", destacou a polícia.

Histórico de violência

A advogada da família, Rosemere Oliveira, informou que esse flagrante do veículo ocorreu minutos antes de Fábia mandar mensagem para familiares pela última vez. Ela mandou um áudio para a nora e para o filho, pedindo ajuda.

Oliveira também informou que ao acessar o computador da pedagoga, descobriu que ela era vítima de violência doméstica e mantinha salvas fotos de agressões que teriam sido cometidas pelo marido. Em uma das imagens ela aparece com sinais de enforcamento que eram resultado de uma tentativa de homicídio praticada por Wander, conforme a advogada.

"Tive acesso ao computador dela. No email, ela juntava várias fotografias, inclusive com imagens bem fortes onde ela foi vítima de uma tentativa de homicídio, em que o Douglas tentou tirar a vida dela dias antes do desaparecimento", contou Oliveira.

De acordo com a PC, o marido de Fábia é considerado foragido por dois assassinatos em Quirinópolis, ocorridos em 1996. Os investigadores também revelaram que ele usa um nome falso desde que passou a ser procurado pelos homicídios. O suspeito, na verdade, se chama Douglas José de Jesus. Wander José de Jesus é o nome do irmão dele.

Trajetória do casal

A pedagoga foi vista pela última vez nas imagens das câmeras de segurança de um posto de combustíveis próximo ao Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), em Goiânia. Ela e o marido deixaram o local, após abastecerem o carro, às 13h54.

Algum tempo depois do abastecimento, o carro foi flagrado em alta velocidade, e a pedagoga mandou o pedido de ajuda aos familiares.

Policiais de outros estados foram mobilizados nas buscas pelo casal e a PC disponibilizou os números Disque 197 e o telefone (62) 32462-4324 para informações sobre os desaparecidos.

O caso está com a Delegacia Regional de Trindade, onde a delegada Carla de Bem revelará detalhes sobre a investigação na terça-feira (23).