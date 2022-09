Polícia encontra corpo em apartamento que pegou fogo em Goiânia

*Atualizada em 15/9 às 15h03

A Polícia Científica confirmou, nesta quinta-feira (15), ter encontrado fragmentos carbonizados de um corpo no interior do apartamento que pegou fogo no último domingo (11), no setor Leste Universitário, em Goiânia. De acordo com a polícia, ainda não é possível afirmar se a morte da vítima foi provocada pelo incêndio ou por um crime anterior.

Conforme o superintendente da Polícia Científica, Ricardo Matos, foram encontrados um crânio e fragmentos de outras partes do corpo no quarto do apartamento.

A suspeita é que o corpo seja de Reginaldo Pereira dos Santos, de 48 anos. Em uma rede social, sua irmã afirmou que ele estava em isolamento no apartamento com suspeita de varíola dos macacos e foi contactado pela última vez no domingo, dia do incêndio.

Olegário Augusto, também da Polícia Científica, informou que somente a análise no Instituto Médico Legal (IML) poderá dar mais detalhes sobre o corpo encontrado hoje. "O corpo foi encaminhado para nossa sessão de antropologia forense e odontologia legal, e lá sim haverá a determinação e identificação", disse.

O apartamento atingido pelo fogo fica no 29º andar do Panoramic Residence, edifício localizado na rua 261-B, no setor Leste Universitário. No domingo, dia 11, o Corpo de Bombeiros atuou para combater o incêndio no local, empenhando oito viaturas na ocorrência.

Um morador contou que o prédio chegou a ser interditado, só sendo liberado no início da tarde de segunda-feira, 12.